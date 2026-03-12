După 11 zile de confruntări, Autoritatea Fiscală din Israel a primit 9.115 cereri de despăgubire pentru pagube cauzate de rachete, însă amploarea daunelor este mult mai redusă comparativ cu atacurile din iunie anul trecut. Cele mai afectate orașe sunt , Ashkelon și zonele Beit Shemesh și Beersheva.

Pagube mai mici decât în runda precedentă

Autoritățile israeliene precizează că în această rundă, deși numărul alertelor a crescut, pagubele directe au fost mult mai limitate. În comparație, în iunie anul trecut, aproape 10.000 de cereri au fost depuse încă din a doua zi, iar până la finalul celor 12 zile s-au înregistrat 53.409 cereri, cu despăgubiri totale de aproximativ 2,9 miliarde de șekeli, scrie Adevărul.

Potrivit Institutului pentru Studii de Securitate Națională, în runda precedentă Iranul a lansat circa 1.600 de rachete și drone, în timp ce acum numărul acestora este sub 600. În schimb, alertele au crescut semnificativ, ajungând la 42.000, față de aproximativ 20.000 în iunie.

Diferențe în natura pagubelor

Yigal Govrin, președintele Asociației Inginerilor din Israel, explică diferențele între runde.

„În campania anterioară, am văzut rachete cu focoase mari de sute de kilograme, iar fiecare rachetă care nu a fost interceptată și a aterizat avea potențialul de a distruge o clădire întreagă. Acestea erau cu siguranță rachete care puteau distruge clădiri și am văzut câteva astfel de lovituri. În această rundă, iranienii trimit rachete cu submuniție, adică focoase care se împrăștie, fiecare cu mult mai puține explozive, astfel încât șansa ca o clădire să fie complet distrusă este foarte mică. Ar putea exista daune, dar nu la nivelul distrugerii clădirilor care ar necesita demolarea și reconstrucția”, a spus acesta.

„Pe de altă parte, împrăștierea pe o suprafață mare este problematică. Potențialul de a provoca daune persoanelor și proprietăților este mai mare, deoarece ajunge în mai multe locuri. Dacă o persoană este rănită de bombă sau de șrapnel, poate fi foarte periculos, așa cum am văzut ieri în Yehud – clădirea nu s-a prăbușit, dar muncitorii au fost răniți de șrapnel. Dar daunele care necesită demolarea vor fi foarte rare. În ceea ce privește protejarea vieții, este foarte important să vă protejați și să rămâneți într-o zonă protejată, deoarece daunele provocate de obuze și șrapnel rămân aceleași”, a adăugat.

Cele mai afectate orașe

Până acum, cele mai multe cereri de despăgubire au fost înregistrate la Tel Aviv – 4.609 cereri, urmat de Ashkelon și zonele Beit Shemesh și Beersheva cu 3.664 cereri. La Ierusalim au fost 181 de cereri, la Akko 494 și la Tiberias 167.

În concluzie, deși numărul de rachete lansate a fost mai mic decât în runda precedentă, Iranul a menținut presiunea asupra Israelului. Autoritățile recomandă prudență, în special în zonele vizate de rachete cu submuniție, unde riscul de accidentare rămâne semnificativ.