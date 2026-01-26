B1 Inregistrari!
Ultima oră. Tragedie la Oradea. Minor mort după ce a căzut de pe un bloc

Adrian Teampău
26 ian. 2026, 09:04
Ultima oră. Tragedie la Oradea. Minor mort după ce a căzut de pe un bloc
SMURD Sursa foto: B1 TV

ISU Bihor a fost solicitat să intervină, în această dimineață, luni, 26 ianuarie, la un incident tragic care s-a petrecut în municipiul Oradea. Un minor a murit după ce a căzut de pe un bloc.

Intervenție ISU Bihor la o tragedie

Luni dimineața, autoritățile au fost sesizate printr-un apel la numărul de urgență 112 în legătură cu un incident tragic. Din primele informații, furnizate de ISU Bihor, un minor a căzut de pe un bloc de locuințe cu opt etaje. Potrivit sursei citate, incidentul s-a petrecut în jurul orei 7.50.

Echipajele de intervenție care au mers la locul indicat, pe stradaEforiei, au constatat că cele sesizate sunt reale. La adresa indicată, au fost trimise un echipaj de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea şi un echipaj de pompieri din cadrul Detaşamentului 1 Oradea. Victima era prabușită pe sol, iar medicul SMURD care a intervenit a fost nevoit să declare decesul. Minorul nu a mai putut fi salvat din cauza leziunilor pe care le-a căpătat în urma prăbușiri.

„La adresa indicată s-au deplasat de urgență echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea, precum și un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului 1 Oradea. Din nefericire, în ciuda intervenției rapide, medicul SMURD ajuns la fața locului a declarat decesul minorului, acesta prezentând leziuni incompatibile cu viața”, a transmis ISU

Polițiștii orădeni fac cercetări pentru a elucida împrejurările în care s-a produs această tragedie.

Știre în curs de actualizare.

