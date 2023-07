UMPMV – Predoiu, cu ocazia lansării la apă a primei nave multirol a IGSU: E o bijuterie tehnică. Această navă va salva vieți / România poate să demonstreze o expertiză de prim rang în lume (VIDEO)

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, a susținut un discurs la ceremonia de lansare la apă a de căutare, salvare și de intervenție la incendiu pe mare, care intră în dotarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Această navă are capacitatea de a salva vieți, de a veni în slujba celor care au nevoie urgentă de ajutor, a susținut ministrul. Discursul său a fost preluat de Uniunea Militarilor și Polițiștilor ”Mihai Viteazul” pe

Predoiu, despre noile nave în dotarea IGSU

Ministrul de Interne a susținut că nava este „o bijuterie tehnică”: „Are capacitatea de a efectua misiuni, în mod autonom, timp de trei zile, are capacitatea de a interveni la incendii pe mare, de efectuare de misiuni de căutare-salvare, de sprijin a navelor aflate în derivă, de salvare a naufragiaților, de evacuare medicală de urgență. Într-un cuvânt, are capacitatea de a salva vieți, de a veni în slujba și în sprijinul celor care, în situații de urgență, se află în stare de nevoie, au nevoie urgentă de ajutor”.

Construcția acestei nave face parte dintr-un program mai amplu de dotare a IGSU. Nava a fost construită cu bani europeni, aproximativ 20,3 milioane euro.

„Cea de-a doua navă va fi lansată la apă în următoarele două-trei săptămâni. Am văzut-o, am trecut pe lângă ea, e aproape gata, e la fel de frumoasă și de capabilă din punct de vedere tehnic. E un proiect mai elaborat în ceea ce privește cea de a doua nava. Costa 25 de milioane de euro. Are capacitatea, suplimentar, de a acorda asistență medicală de urgență pe puntea navei și de a primi nu mai puțin de 50 de refugiați.

Aceste nave pot interveni, așa cum bine a subliniat și distinsul reprezentant al Damen Group, în Marea Neagră, salvând vieți românești. Dar, la fel de bine, pot interveni și în Marea Mediterană, salvând vieți ale unor cetățeni de altă naționalitate”, a continuat ministrul de Interne, potrivit umpmv.eu.

Predoiu: „România poate, în acest domeniu, să demonstreze o expertiză de prim rang în lume”

Cătălin Predoiu a amintit apoi de care a plecat în Grecia, la solicitarea autorităților de acolo: „Iată că România poate, în acest domeniu, să demonstreze o expertiză de prim rang în lume, să demonstreze echipare logistică de nivel de prim rang și să fie solicitată să vină în ajutor cu această expertiză, prin profesionalismul celor care deservesc aceste dotări logistice, exportând în acest fel nu numai securitate, dar demonstrând lumii tradițiile noastre de solidaritate și profesionalism ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ale celor care lucrează în acest inspectorat, Departamentului pentru Situații de Urgență, în general, Ministerului Afacerilor Interne”.

În final, ministrul Predoiu a mulțumit tuturor celor care au contribuit la construcția navei: „Este o capacitate de expertiză românească demonstrată și sunt convins că această navă construită să reziste, din câte mi s-a spus, fără limită, în ceea ce privește nivelul de dificultate pe mare în caz de furtună, ceea ce demonstrează o măiestrie din partea constructorilor, dar și din partea celor care au conceptualizat-o. Iată, acest moment vine să încununeze un efort de echipă, pe care doresc să-l salut”.