Un angajat al unei baze aeriene și-a ucis soția și colegul de muncă, apoi s-a sinucis. Iată ce s-a întâmplat

Un angajat al unei baze aeriene și-a ucis soția și colegul de muncă, apoi s-a sinucis. Iată ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
29 oct. 2025, 11:06
Sursa foto: Pixabay / ValynPi14
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Cum a fost găsit agresorul de polițiști
  3. Un eveniment tragic

Un angajat al unei baze aeriene și-a ucis soția și un locotenent înainte de a-și lua viața în parcarea clădirii municipale din Ohio.

Ce s-a întâmplat

Totul a început pe 24 octombrie, după ce Jacob Prichard, în vârstă de 34 de ani, a pătruns în apartamentul locotenentului Jaime Gustitus din Sugarcreek Township, la aproximativ 18 mile sud de baza aeriană Wright-Patterson, unde lucrau amândoi.

Conform autorităților, Prichard l-a ucis pe locotenentul Gustitus, singurul rezident din apartament, deși modul în care a murit este încă neclar.

Ulterior, agresorul a părăsit locul crimei și s-a dus la următorul. Prichard și-a ucis soția de 33 de ani, Jaymee, înainte de a se sinucide în parcarea clădirii municipale West Milton.

Cum a fost găsit agresorul de polițiști

Prichard a fost găsit cu o rană prin împușcare auto-provocată în jurul orei 4:30 a.m. pe 25 octombrie, iar soția sa a fost găsită moartă în portbagajul deschis al mașinii lor, conform New York Post.

Autoritățile au presupus că Prichard, soția sa și Gustitus se cunoșteau prin munca lor, dar natura exactă a relațiilor lor este încă neclară.

Baza Forțelor Aeriene a confirmat că Prichard și Gustitus au lucrat amândoi într-o parte a Laboratorului de Cercetare al Forțelor Aeriene, în timp ce Jaymee se afla în Centrul de Management al Ciclului de Viață al Forțelor Aeriene

Un eveniment tragic

„Suntem profund întristați de acest eveniment tragic, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familiile și cei dragi afectați. Suntem alături de ei în timp ce navighează prin această durere inimaginabilă și oferim cele mai sincere condoleanțe tuturor celor afectați de această pierdere sfâșietoare”, a declarat generalul-locotenent Linda Hurry, comandant adjunct al Comandamentului de Materiale al Forțelor Aeriene.

„Ne-am angajat să investigăm pe deplin acest incident și să ne asigurăm că familiile și colegii victimelor primesc sprijinul de care au nevoie în această perioadă dificilă”, a adăugat acesta.

