Un bărbat a folosit aceeași pereche de lentile de contact timp de 3 ani și și-a provocat astigmatism permanent

Doug, un TikToker care a cerut să fie identificat doar cu prenumele, a devenit viral după ce a împărtășit că a lăsat o pereche de lentile de contact timp de trei ani – fără să le scoată nici măcar pentru a dormi sau pentru a face examene oftalmologice.

„Mi-am pus o pereche de lentile de contact în 2012 și nu le-am scos decât undeva în 2015”, a spus Doug, care postează @catsupwithdoug, într-un videoclip care are acum aproape 400.000 de aprecieri.

Doug avea 20 de ani când a lăsat lentilele de contact mult, mult mai mult decât se recomandă. El a spus că ideea i-a venit atunci când un prieten a menționat că nu ave nicio problemă dacă dormea cu lentilele de contact.

Doug avea o asigurare de sănătate care acoperea examenele oftalmologice, dar nu a vrut să înlocuiască lentilele de contact care păreau să funcționeze foarte bine.

„Atâta timp cât lentilele de contact nu se rupeau sau nu erau zgâriate, nu vedeam sensul să le înlocuiesc cu unele noi”, a spus el.

