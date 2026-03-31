Acasa » Eveniment » Un bărbat din Argeș şi-a dat foc din cauza depresiei. E a doua oară când se autoincendiază

Traian Avarvarei
31 mart. 2026, 14:58
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao
Cuprins
  1. Și-a dat foc din cauza depresiei
  2. Poliţiştii recomandă cetăţenilor să fie empatici cu persoanele în suferință

Un bărbat în vârstă de 55 de ani din comuna Bughea de Jos, judeţul Argeş, şi-a dat foc marţi, pe fondul depresiei şi al singurătăţii, fiind transportat la spital cu arsuri pe corp. Primele verificări arată că este a doua oară când bărbatul se autoincendiază.

Și-a dat foc din cauza depresiei

Marți dimineață, agenții din cadrul Poliţiei Municipiului Câmpulung au fost sesizaţi prin 112 cu privire la faptul că un bărbat din comuna Bughea de Jos ar fi recurs la un gest necugetat, autovătămându-se prin incendiere.

Un vecin a fost cel care a sunat la 112.

La faţa locului au intervenit poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Valea Mare Pravăţ, precum şi un echipaj medical, care l-a preluat pe bărbat şi l-a transportat la spital. Acesta era conştient, dar cu arsuri pe corp, conform informaţiilor comunicate de Poliţia judeţeană Argeş.

Poliţiştii recomandă cetăţenilor să fie empatici cu persoanele în suferință

Bărbatul suferă de depresie şi de singurătate și asta ar fi stat la baza gestului său. De altfel, e a doua oară când se autoincendiază.

„Poliţiştii recomandă cetăţenilor să sesizeze comportamentele care pot indica risc de autovătămare, să nu ignore semnalele de alarmă precum izolarea sau tentativele anterioare, să încurajeze accesarea serviciilor medicale de specialitate şi să manifeste responsabilitate şi empatie faţă de persoanele aflate în suferinţă”, a transmis poliția din Argeș.

