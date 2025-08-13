Cornel Dinu, care a împlinit 77 de ani recent, pe 2 august, a mărturisit că suferă de depresie, nu poate să doarmă noaptea și n-a mai ieșit din casă de un an și jumătate, în afara vizitelor la spital.

Ce a spus Cornel Dinu despre starea sa de sănătate

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu și cu alte probleme care le-am.

Face foarte bine (n.r. – ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua. Și acum mă pregăteam să încerc să dorm o jumătate de oră.

A fost Mircea Lucescu zilele trecute pe la mine în vizită să mă vadă, să mă invite chiar să mergem la un meci Rapid cu Botoșani. Dar prefer să stau cu câinii mei. A fost la câteva zile după ziua mea!”, a afirmat Cornel Dinu, pentru .

De altfel, Cristi Borcea și-a exprimat regretul că nu reușește să-și ajute . Borcea și Dinu au colaborat aproape două decenii la Dinamo.

„Îi doresc multă sănătate și este o mare durere de-a mea că nu pot să-l mai scot din casă. Stă mai mult în casă și asta mă doare foarte mult. După decesul soției a căzut într-o semi-depresie”, a susținut Cristi Borcea, de ziua lui Cornel Dinu, pentru Digi Sport.