Un bărbat din Dâmbovița și-a incendiat fosta iubită, supărat că femeia l-a părăsit

Traian Avarvarei
26 nov. 2025, 20:05
Un bărbat din județul Dâmbovița a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-a incendiat fosta iubită. Femeia îl reclamase în trecut pentru violență.

Individul are 58 de ani și e din comuna dâmbovițeană Vișina. El a incendiat-o pe femeie, în vârstă de 56 de ani, supărat că aceasta l-a părăsit în urmă cu două luni.

Pe 24 noiembrie, în jurul orei 19.00, el ar fi pătruns, fără drept, în locuința în care fosta stătea cu chirie, a stropit-o cu o substanță inflamabilă și i-a dat foc.

Proprietara locuinței a fost cea care a sunat la 112. Victima a ajuns la spital cu arsuri pe mâini și pe gât, dar conștientă, informează Gazeta de Sud.

Bărbatul a fost inițial reținut pentru 24 de ore, apoi arestat preventiv pentru 30 de zile. El e acuzat de violență în familie, distrugere și violare de domiciliu.

Anul trecut, femeia l-a reclamat la poliție pentru a bătut-o. Numai că apoi și-a retras plângerea și a a continuat să trăiască alături de el, până acum două luni, când s-a despărțit de el definitiv.

