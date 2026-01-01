B1 Inregistrari!
Un bărbat și-a pierdut viața în gara Videle! Trenul l-a lovit în plin în timp ce traversa șinele

Un bărbat și-a pierdut viața în gara Videle! Trenul l-a lovit în plin în timp ce traversa șinele

Ana Beatrice
01 ian. 2026, 18:14
Un bărbat și-a pierdut viața joi, în stația CFR Videle din județul Teleorman. Incidentul s-a produs după ce acesta a fost lovit de un tren Regio. Totul s-a întâmplat în doar câteva momente, potrivit autorităților.

Polițiștii spun că bărbatul ar fi încercat să traverseze liniile de cale ferată fără să se asigure. În acel moment, locomotiva l-a surprins pe calea ferată. Impactul a fost extrem de puternic și i-a fost fatal. O anchetă a fost deschisă, iar oamenii legii încearcă să stabilească exact circumstanțele tragediei.

Cum s-a produs tragedia din stația CFR Videle

Un bărbat și-a pierdut viața în stația CFR Videle după ce a încercat să traverseze o linie de cale ferată fără să se asigure. Incidentul a avut loc joi și a fost anunțat de IPJ Teleorman.

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Videle s-au autosesizat după producerea accidentului. Totul s-a întâmplat pe peronul principal al gării din Videle.

„Din primele cercetări s-a stabilit faptul că, un bărbat ar fi încercat să traverseze o linie de cale ferată, fără să se asigure, moment în care ar fi fost accidentat mortal de locomotiva unui tren Regio”, a transmis IPJ Teleorman.

Ce spun anchetatorii despre accidentul feroviar

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili identitatea bărbatului care și-a pierdut viața în stația CFR Videle. De asemenea, mecanicul trenului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero, au precizat autoritățile. Ancheta nu se oprește aici.

Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle. Oamenii legii analizează fiecare detaliu pentru a înțelege exact cum s-a produs tragedia.

