Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Ce s-a găsit pe o linie pe tren din județul Caraș-Severin

Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Ce s-a găsit pe o linie pe tren din județul Caraș-Severin

30 nov. 2025, 13:45
Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Ce s-a găsit pe o linie pe tren din județul Caraș-Severin
Trenul CFR Sursa foto: CFR Călători / Facebook
Cuprins
  1. Ce s-a găsit pe o linie de cale ferată
  2. Cum a afectat un posibil act de sabotaj circulația trenurilor, potrivit CFR SA

Moment critic pe o linie de cale ferată din România. Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat un incident petrecut seara trecută, într-o stație din Caraș-Severin, provocat de un posibil sabotaj. 

Ce s-a găsit pe o linie de cale ferată

Un tren de călători care circula pe Magistrala 100 a lovit osia unui vagonet tehnologic, aflată pe linia de cale ferată. Incidentul s-a petrecut în cursul serii de 29 noiembrie, în jurul orei 19.00, în stația CF Crușovăț, pe linia II. Incidentul a fost descris de Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA ca un posibil sabotaj.

După oprirea trenului, personalul a observat o altă osie de vagonet, de data aceasta amplasată pe linia III a aceleiași gări. Analiza a stabilit faptul că elementele nu fuseseră așezate pe liniile de cale ferată cu vreun scop tehnic, iar prezența lor a pus în pericol circulația feroviară și pasagerii trenurilor care traversau stația CFR Crușovăț. Autorii faptei nu au fost identificați, se arată în comunicat transmis de CFR SA.

Locomotiva trenului a fost afectată de impactul cu osia vagonetului.

Osiile ar fi provenit de la un vagonet aflat pe o linie alăturată.

Cum a afectat un posibil act de sabotaj circulația trenurilor, potrivit CFR SA

Trenul IR 1691 și-a putut continua deplasarea abia după terminarea investigațiilor de la fața locului, ceea ce a dus la acumularea unei intârzieri de peste 2 ore, mai exact 138 de minute.

Autoritățile încearcă să identifice persoanele responsabile care, potrivit comunicatului CFR SA, vor răspunde în fața legii pentru fapta lor.

„CFR SA a condamnat condamnă ferm astfel de comportamente care pot genera incidente grave și cooperează cu autoritățile pentru identificarea persoanelor implicate. Responsabilii vor răspunde în fața legii conform prevederilor aplicabile.

CFR SA reafirmă că siguranța circulației reprezintă prioritatea absolută. Personalul feroviar monitorizează în permanență infrastructura și aplică toate măsurile necesare pentru desfășurarea traficului în condiții de siguranță”, se mai arată în comunicatul companiei feroviare.

