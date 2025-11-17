Un poliţist din judeţul Braşov a publicat un clip cu un bărbat care merge cu dificultate și cere bani șoferilor pe un drum. Numai că imediat ce crede că nu-l mai vede nimeni, acesta își revine miraculos…

Ce a spus polițistul despre cerșetorul bolnav care s-a „vindecat”

„Dragilor, haideți să nu mai hrănim teatrul ieftin. Printre noi sunt oameni reali, semeni plini de nevoi, care chiar au nevoie de ajutorul nostru și pe care nu o să-i vedem niciodată ascunzându-se pe după mașini și vindecându-se în mod miraculos”, a scris, , polițistul Daniel Zontea, purtător de cuvânt al IPJ Brașov.

Acesta a postat și clipul cu cazul la care a făcut referire:

În imagini se vede cum individul pare că are probleme de deplasare în timp ce cerșește printre mașini. Dar cum se îndepărtează din zonă, începe să meargă normal și chiar se urcă la volan.

Cum au reacționat internauții

Postarea polițistului a generat numeroase comentarii: