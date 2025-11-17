B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Momentul în care un cerșetor grav bolnav se ”vindecă miraculos” când crede că nu-l mai vede nimeni (VIDEO)

Traian Avarvarei
17 nov. 2025, 23:39
Sursa foto: Captură video - Daniel Zontea / Facebook
Un poliţist din judeţul Braşov a publicat un clip cu un bărbat care merge cu dificultate și cere bani șoferilor pe un drum. Numai că imediat ce crede că nu-l mai vede nimeni, acesta își revine miraculos…

Ce a spus polițistul despre cerșetorul bolnav care s-a „vindecat”

„Dragilor, haideți să nu mai hrănim teatrul ieftin. Printre noi sunt oameni reali, semeni plini de nevoi, care chiar au nevoie de ajutorul nostru și pe care nu o să-i vedem niciodată ascunzându-se pe după mașini și vindecându-se în mod miraculos”, a scris, pe Facebook, polițistul Daniel Zontea, purtător de cuvânt al IPJ Brașov.

Acesta a postat și clipul cu cazul la care a făcut referire:

În imagini se vede cum individul pare că are probleme de deplasare în timp ce cerșește printre mașini. Dar cum se îndepărtează din zonă, începe să meargă normal și chiar se urcă la volan.

Cum au reacționat internauții

Postarea polițistului a generat numeroase comentarii:

  • „Cei care le dau bani sunt aceiasi cu cei care tin post, dar injura si hulesc! Cred ca daca dau bani unui/unei nenorocit/nenorocite le da un d-zeu o bila alba si ii spala de pacate…”
  • „Din cauză la cei care se prefac suferă cei care totuși poate au nevoie de o pâine.”
  • „Prost e cine da 👍🏼 dacă poți să stai câteva ore în intersecție , clar poți să stai 8 ore și la munca 😂”
  • „Plină România de asemenea exemplare, să vedeți câți sunt în zilele de “hram””
  • „După toate mediatizarile multor „cazuri” de cerșetorie pe străzi, nu trebuie decât să fii foarte prost daca mai dai bani borfașilor de pe străzi…”
Tags:
