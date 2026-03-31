Părinții unui copil de 3 ani s-au prezentat la grădinița acestuia beți. Ce s-a întâmplat după

Părinții unui copil de 3 ani s-au prezentat la grădinița acestuia beți. Ce s-a întâmplat după

Selen Osmanoglu
31 mart. 2026, 11:35
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Tatăl insistă să-și ia copilul
  2. Mama, de asemenea sub influența alcoolului
  3. Copiii, preluați de autorități

Un copil de 3 ani din Břeclav, Cehia, a fost preluat de autorități după ce ambii părinți au fost depistați sub influența alcoolului atunci când au venit să-l ia de la grădiniță. Incidentul a avut loc într-o unitate de învățământ preșcolar și ridică semne serioase de întrebare despre siguranța copiilor aflați în astfel de situații.

Tatăl insistă să-și ia copilul

Tatăl copilului a venit la grădiniță și a început să înjure, insistând să își ia copilul. Educatoarea a refuzat inițial să i-l predea, având suspiciuni că acesta se afla sub influența alcoolului, conform Blesk.

Testul de alcool a confirmat temerile: tatăl avea o concentrație de 2% în aerul expirat. Situația a fost evaluată imediat de personalul grădiniței și a fost solicitată implicarea autorităților pentru protecția copilului.

Mama, de asemenea sub influența alcoolului

Mama copilului a fost chemată la grădiniță împreună cu un asistent social, însă și ea a fost depistată băută.

„Testul de alcool efectuat mamei a indicat peste 3,5%. Mai mult, aceasta își lăsase acasă singur celălalt copil, în vârstă de 3 ani”, potrivit purtătoarei de cuvânt a Poliției Locale Břeclav, Lenka Rigó.

Aceste descoperiri au crescut gradul de alarmă al autorităților, care au decis să intervină rapid pentru siguranța copiilor.

Copiii, preluați de autorități

În urma incidentului, copiii au fost preluați de Organele de Protecție Socială pentru Minori (OSPOD). Acestea vor continua să investigheze situația și să ia măsurile necesare pentru a proteja cei doi copii.

Cazul subliniază cât de importantă este implicarea personalului educativ în prevenirea situațiilor periculoase și modul în care autoritățile trebuie să reacționeze rapid atunci când părinții sunt incapabili să aibă grijă de copiii lor.

„Acest caz evidențiază importanța supravegherii și protecției copiilor în situații în care părinții sunt sub influența alcoolului, precum și rolul personalului educativ în prevenirea eventualelor pericole”, au transmis autoritățile.

