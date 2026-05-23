Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef european, a transmis o scrisoare Comisiei Europene privind modificări legislative și decizii recente din Grecia, despre care EPPO susține că pot afecta funcționarea independentă și eficientă a instituției.

Miza este capacitatea Parchetului European de a investiga infracțiuni care vizează interesele financiare ale Uniunii Europene.

Laura Codruța Kovesi reclamă probleme în Grecia

Parchetul European a anunțat că Laura Codruța Kovesi a informat Comisia Europeană despre o serie de evoluții recente din Grecia. Potrivit EPPO, acestea ridică semne de întrebare privind modul în care autoritățile elene respectă obligația de cooperare loială cu instituțiile Uniunii Europene.

Demersul a fost făcut în baza Regulamentului european privind condiționalitatea pentru protejarea bugetului Uniunii Europene. Acest mecanism permite analizarea unor situații care pot afecta protejarea fondurilor europene.

Modificări privind parlamentarii, criticate de Parchetul European

EPPO indică în special o modificare rapidă a Codului de procedură penală din Grecia, prin care a fost introdusă o procedură specială pentru infracțiunile grave comise de membri ai Parlamentului.

Potrivit al Parchetului European, această schimbare poate limita capacitatea procurorilor europeni de a investiga și trimite în judecată fapte aflate în competența EPPO pe teritoriul Greciei.

Laura Codruța Kovesi avertizează astfel asupra unor decizii care, în opinia instituției pe care o conduce, pot reduce eficiența anchetelor privind fraudele și infracțiunile ce afectează banii europeni.

Mandatele unor procurori delegați, alt punct de conflict

Un alt motiv de îngrijorare invocat de EPPO este decizia Consiliului Judiciar Suprem elen de a nu recunoaște pe deplin efectele hotărârii Colegiului EPPO din 12 noiembrie 2025. respectivă viza reînnoirea pentru cinci ani a a trei procurori europeni delegați.

EPPO susține că refuzul autorităților elene are efect negativ asupra independenței instituției în Grecia.

Parchetul European subliniază că este o instituție independentă a Uniunii Europene, responsabilă cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE.