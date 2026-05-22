B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Noaptea Muzeelor aduce sute de evenimente culturale în toată țara. Cum arată programul ediției din 2026

Noaptea Muzeelor aduce sute de evenimente culturale în toată țara. Cum arată programul ediției din 2026

Iulia Petcu
22 mai 2026, 22:12
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Noaptea Muzeelor aduce sute de evenimente culturale în toată țara. Cum arată programul ediției din 2026
Foto: Facebook/ Noaptea Muzeelor
Cuprins
  1. Câte muzee participă la ediția din acest an
  2. Ce îi așteaptă pe vizitatori în timpul evenimentului
  3. Cum a devenit Noaptea Muzeelor un eveniment european

Noaptea Muzeelor revine anul acesta cu una dintre cele mai ample ediții organizate până acum în România. Sute de instituții culturale își deschid porțile până târziu în noapte, iar vizitatorii vor avea acces la expoziții, concerte și activități speciale în aproape toată țara.

Câte muzee participă la ediția din acest an

Potrivit organizatorilor, 333 de muzee confirmate din 39 de județe participă sâmbătă la ediția cu numărul 22 a evenimentului cultural european. Bucureștiul conduce detașat clasamentul participării, cu 49 de muzee și entități culturale incluse în programul oficial.

„Rețeaua Națională a Muzeelor din România anunță desfășurarea ediției a 22-a a Nopții Muzeelor, eveniment cultural european de amploare, în noaptea de sâmbătă, 23 mai. Porțile se deschid la ora 08:00 și rămân deschise până la 03:00, oferind publicului larg acces gratuit sau cu tarif simbolic la patrimoniul cultural național”, transmite, vineri, Rețeaua Națională a Muzeelor din România.

După Capitală, cele mai multe instituții participante se află în județele Mureș, Cluj, Iași, Galați, Dâmbovița și Brașov. Organizatorii spun că evenimentul acoperă aproape întreaga hartă culturală a României și propune activități pentru toate vârstele.

Ce îi așteaptă pe vizitatori în timpul evenimentului

Programul pregătit pentru această ediție include expoziții temporare, tururi ghidate tematice, ateliere interactive, concerte de cameră și proiecții speciale. Majoritatea muzeelor vor permite accesul gratuit, iar instituțiile care percep taxe simbolice sunt marcate separat în programul oficial, relatează Antena3.

Organizatorii au anunțat și facilități pentru persoanele cu dizabilități, muzeele accesibilizate fiind evidențiate distinct pe site-ul evenimentului. Publicul poate consulta online programul complet, harta județelor și detaliile despre fiecare spațiu cultural inclus în ediția din acest an pe www.noapteamuzeelor.org.

Cum a devenit Noaptea Muzeelor un eveniment european

Evenimentul a apărut în 1997, la Berlin, sub denumirea „Noaptea Lungă a Muzeelor”, iar ulterior s-a extins în mai multe state europene. Din 2005, proiectul funcționează ca un brand cultural european susținut de Ministerul Culturii din Franța, UNESCO și Consiliul Europei.

România s-a alăturat oficial inițiativei în același an, iar ediția din 2026 beneficiază de sprijinul Ministerului Culturii. În ultimii ani, Noaptea Muzeelor a devenit unul dintre cele mai populare evenimente culturale dedicate publicului larg.

Tags:
Citește și...
Trasee periculoase după ploile abundente din Brașov. Unde există risc ridicat de viituri în Munții Făgăraș.
Eveniment
Trasee periculoase după ploile abundente din Brașov. Unde există risc ridicat de viituri în Munții Făgăraș.
Vacanțele în timpul școlii, noul obicei al părinților. Tot mai mulți elevi lipsesc de la ore pentru concedii în extrasezon
Eveniment
Vacanțele în timpul școlii, noul obicei al părinților. Tot mai mulți elevi lipsesc de la ore pentru concedii în extrasezon
Măsuri ca la Summit-ul NATO în București: Aproape 10.000 de forțe de ordine, mobilizate pentru concertul lui Max Korzh. Autoritățile se tem de posibile provocări ale Rusiei
Eveniment
Măsuri ca la Summit-ul NATO în București: Aproape 10.000 de forțe de ordine, mobilizate pentru concertul lui Max Korzh. Autoritățile se tem de posibile provocări ale Rusiei
Excursie de final de liceu transformată în tragedie la Clisura Dunării pentru un elev de 18 ani. Ce au descoperit salvatorii după ore întregi de căutări
Eveniment
Excursie de final de liceu transformată în tragedie la Clisura Dunării pentru un elev de 18 ani. Ce au descoperit salvatorii după ore întregi de căutări
Pensionarii români din străinătate, vizați de noi reguli CASS. Cine poate fi scutit de plata contribuției la sănătate
Eveniment
Pensionarii români din străinătate, vizați de noi reguli CASS. Cine poate fi scutit de plata contribuției la sănătate
Mai multe localități din județul Covasna nu pot consuma apa de la robinet. Sursa principală de alimentare a fost afectată de ploi şi aluviuni
Eveniment
Mai multe localități din județul Covasna nu pot consuma apa de la robinet. Sursa principală de alimentare a fost afectată de ploi şi aluviuni
Mierea contrafăcută va fi mai ușor de identificat. Ce vom afla de acum de pe eticheta fiecărui borcan
Eveniment
Mierea contrafăcută va fi mai ușor de identificat. Ce vom afla de acum de pe eticheta fiecărui borcan
Instanța a decis în cazul studiilor lui Nicușor Dan. Ce au hotărât azi magistrații
Eveniment
Instanța a decis în cazul studiilor lui Nicușor Dan. Ce au hotărât azi magistrații
Trenurile către Aeroportul Otopeni vor fi suspendate temporar la final de mai. Cum vor circula pasagerii spre Henri Coandă
Eveniment
Trenurile către Aeroportul Otopeni vor fi suspendate temporar la final de mai. Cum vor circula pasagerii spre Henri Coandă
Schimbări pregătite de AEP pentru campaniile online. Adrian Țuțuianu anunță reguli noi pentru platformele sociale și influencerii politici
Eveniment
Schimbări pregătite de AEP pentru campaniile online. Adrian Țuțuianu anunță reguli noi pentru platformele sociale și influencerii politici
Ultima oră
22:42 - Trasee periculoase după ploile abundente din Brașov. Unde există risc ridicat de viituri în Munții Făgăraș.
22:35 - Lionel Messi a devenit oficial miliardar. Suma uriașă pe care a acumulat-o legenda fotbalului mondial
22:05 - Vacanțele în timpul școlii, noul obicei al părinților. Tot mai mulți elevi lipsesc de la ore pentru concedii în extrasezon
22:02 - Măsuri ca la Summit-ul NATO în București: Aproape 10.000 de forțe de ordine, mobilizate pentru concertul lui Max Korzh. Autoritățile se tem de posibile provocări ale Rusiei
21:40 - Excursie de final de liceu transformată în tragedie la Clisura Dunării pentru un elev de 18 ani. Ce au descoperit salvatorii după ore întregi de căutări
21:25 - Bolojan anunță condiția principală pentru viitorul guvern: „Dacă nu ţine cont de aceste probleme, nu are nicio şansă să îndrepte lucrurile”
21:22 - Pensionarii români din străinătate, vizați de noi reguli CASS. Cine poate fi scutit de plata contribuției la sănătate
21:03 - Mai multe localități din județul Covasna nu pot consuma apa de la robinet. Sursa principală de alimentare a fost afectată de ploi şi aluviuni
20:43 - Mierea contrafăcută va fi mai ușor de identificat. Ce vom afla de acum de pe eticheta fiecărui borcan
20:42 - Stelian Tănase tună și fulgeră la adresa liberalilor. Le-a zis-o direct în față: „V-aţi lăsat aserviţi de Iohannis, v-aţi dus pe acolo să lingeţi clanţele ca să vă dea un job”