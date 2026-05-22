Noaptea Muzeelor revine anul acesta cu una dintre cele mai ample ediții organizate până acum în România. Sute de instituții culturale își deschid porțile până târziu în noapte, iar vizitatorii vor avea acces la expoziții, concerte și activități speciale în aproape toată țara.

Câte muzee participă la ediția din acest an

Potrivit organizatorilor, 333 de muzee confirmate din 39 de județe participă sâmbătă la ediția cu numărul 22 a evenimentului cultural european. Bucureștiul conduce detașat clasamentul participării, cu 49 de muzee și entități culturale incluse în programul oficial.

„Rețeaua Națională a Muzeelor din România anunță desfășurarea ediției a 22-a a Nopții Muzeelor, eveniment cultural european de amploare, în noaptea de sâmbătă, 23 mai. Porțile se deschid la ora 08:00 și rămân deschise până la 03:00, oferind publicului larg acces gratuit sau cu tarif simbolic la patrimoniul cultural național”, transmite, vineri, Rețeaua Națională a Muzeelor din România.

După Capitală, cele mai multe instituții participante se află în județele Mureș, Cluj, Iași, Galați, Dâmbovița și Brașov. Organizatorii spun că evenimentul acoperă aproape întreaga hartă culturală a României și propune activități pentru toate vârstele.

Ce îi așteaptă pe vizitatori în timpul evenimentului

Programul pregătit pentru această ediție include expoziții temporare, tururi ghidate tematice, ateliere interactive, concerte de cameră și proiecții speciale. Majoritatea muzeelor vor permite accesul gratuit, iar instituțiile care percep taxe simbolice sunt marcate separat în programul oficial, relatează Antena3.

Organizatorii au anunțat și facilități pentru persoanele cu dizabilități, muzeele accesibilizate fiind evidențiate distinct pe site-ul evenimentului. Publicul poate consulta online programul complet, harta județelor și detaliile despre fiecare spațiu cultural inclus în ediția din acest an pe .

Cum a devenit Noaptea Muzeelor un eveniment european

Evenimentul a apărut în 1997, la Berlin, sub denumirea „Noaptea Lungă a Muzeelor”, iar ulterior s-a extins în mai multe state europene. Din 2005, proiectul funcționează ca un brand cultural european susținut de Ministerul Culturii din Franța, și Consiliul Europei.

România s-a alăturat oficial inițiativei în același an, iar ediția din 2026 beneficiază de sprijinul Ministerului Culturii. În ultimii ani, Noaptea Muzeelor a devenit unul dintre cele mai populare evenimente culturale dedicate publicului larg.