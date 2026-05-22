Salvamont Brașov îi avertizează pe turiști să evite în aceste zile mai multe zone din Munții Făgăraș, după ploile abundente care au crescut semnificativ debitele râurilor. Salvatorii montani spun că anumite trasee au devenit periculoase din cauza viiturilor și a terenului afectat de apă.

Care sunt cele mai periculoase zone din Munții Făgăraș

Avertismentul vizează în special văile nordice ale masivului, unde există risc ridicat de și traversări dificile. Cele mai afectate zone sunt Valea Sâmbetei, Valea Viștea Mare și Valea Arpașu Mare, unde condițiile din teren s-au deteriorat rapid după precipitațiile torențiale.

„Având în vedere ploile torenţiale din ultimele ore şi creşterea semnificativă a debitelor de apă, salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov vă recomandă evitarea deplasărilor pe văile nordice din Munţii Făgăraş, unde condiţiile din teren au devenit periculoase. Cele mai afectate zone sunt Valea Sâmbetei, Valea Viştea Mare şi Valea Arpaşu Mare, unde există risc ridicat din cauza viiturilor, traversărilor dificile şi eroziunilor produse de apă”, a transmis şeful , Sebastian Marinescu.

Ce recomandări primesc turiștii care merg pe munte

Salvamontiștii le cer turiștilor care ajung în zona Valea Sâmbetei să folosească exclusiv traseele turistice marcate. Drumul forestier din acea zonă trebuie evitat complet, deoarece debitul crescut al apei a afectat serios porțiuni importante ale traseului.

În același timp, salvatorii montani recomandă tuturor celor care își planifică drumeții în Munții Făgăraș să urmărească permanent prognoza meteo. Aceștia insistă asupra unei atenții sporite, mai ales în zonele unde apa poate modifica rapid condițiile de deplasare.