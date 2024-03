Un copil de 8 ani, violat de două ori de colegii săi dintr-o școală din București. Conducerea școlii, acuzată de mușamalizarea cazului

Un copil de 8 ani a fost violat de două ori de colegii săi dintr-o . Întâmplările șocante s-au petrecut în toaleta instituției de învățământ. Părinții minorului o acuză pe directoarea școlii că a mușamalizat întreg cazul, în timp ce băiatul continua să fie o țintă directă a bullying-ului.

Copil de 8 ani, țintă a bullying-ului și violat de colegii săi, la școală, în București

Agresiunile ar fi început când micuțul era în clasa zero, în iunie 2022, când ar fi fost în toaleta de la parterul școlii. A doua agresiune a avut loc la un an și câteva luni. Nimeni nu știa nimic de acest caz, chiar dacă multe persoane vorbeau că el este băiatul violat.

„A fost violat de două ori! De două ori, nu o dată! De două ori! Prima dată avea 8 ani când a fost abuzat. Era clasa zero. Noi am aflat la sfârșitul clasei, într-o joi, iar vineri am fost la doamna directoare. S-a întâmplat în toaleta școlii, la parter. Copilul mi-a zis că la toaletă nu era zăvor. După ora de sport s-a dus la toaletă și nu era zăvor. A intrat un băiat acoperit cu glugă și i-a văzut doar ochii”, a declarat mama victimei, pentru .

După cea de-a doua agresiune, mama minorului a reușit să îl mute la o altă instituție de învățământ.

Autoritățile au deschis două anchete în acest caz. Prima s-a clasat pentru că agresorul era mult prea mic pentru a răspunde penal, iar al doilea dosar este anchetat de polițiști. Cu privire la cel de-al doilea viol, medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu au constatat agresiunea sexuală și anchetatorii așteaptă confirmarea de la medicii legiști.

Polițiștii au ridicat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, făcând în același timp mai multe audieri.