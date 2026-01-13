B1 Inregistrari!
Anchetă în Iași după ce un copil de 4 ani pe care mama îl lăsase la grădiniță a fost găsit singur pe stradă. Femeia a povestit cum s-a trezit cu poliția și băiatul la ușă

Traian Avarvarei
13 ian. 2026, 21:40
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Dosar penal după ce un copil a fost neglijat la grădiniță
  2. Mama copilului a povestit ce s-a întâmplat

Polițiștii din Iași au deschis dosar penal pentru neglijență în serviciu, după ce un copil de 4 ani lăsat de mama sa la grădiniță a fost găsit singur pe o stradă din oraș. Femeia era bine-mersi acasă, liniștită că fiul ei e în siguranță, când s-a trezit la ușă cu copilul însoțit de polițiști. Ea a sunat atunci la grădiniță, iar angajații de acolo nici nu remarcaseră că băiatul lipsește.

Dosar penal după ce un copil a fost neglijat la grădiniță

„Secția nr. 4 Poliție Iași a fost sesizată, în scris, de către o femeie, de 33 de ani, cu privire la faptul că fiul acesteia, de 4 ani, a fost identificat nesupravegheat în zona Pieței Chirilă, din municipiul Iași. Din verificările preliminare a rezultat că minorul ar fi părăsit incinta unei unități de învățământ preșcolar, în timpul cursurilor. Acesta a fost găsit de lucrători ai Poliției Locale, nu prezenta urme de violență și se afla într-o stare fizică bună. Copilul a fost condus în siguranță la domiciliu și încredințat familiei”, a declarat Adina Ciobanu, purtătoare de cuvânt a IPJ Iași, potrivit Agerpres.

Mama copilului a povestit ce s-a întâmplat

Femeia a povestit, pe rețelele sociale, cum s-a trezit cu propriul copil la ușă, când el trebuia să fie la grădiniță.

„Buna seara, astăzi în jurul orei 8 mi-am lăsat copilul cel mic de 4 ani la grădiniță, iar fata la școală, ca în fiecare zi de altfel. Am mers acasă liniștită știind că, copiii mei sunt pe mâini bune. În jurul orei 11.20 am auzit bătăi insistente în ușă. Când am deschis, o echipă de poliție cu copilul meu de 4 ani de mână! Copilul a fost găsit în zona Piața Chirilă, de către un echipaj de poliție, iar pe această cale vreau să le mulțumesc din toată inima mea. Copilul era singur, în bluză, pantaloni, papuci de interior și cu capul gol, rătăcit, zgribulit de frig, încerca să traverseze strada.

Am rămas șocată!! Nu primisem nici un apel de la grădiniță să mă înștiințeze că, copilul meu a dispărut. Am sunat eu grădiniță, și abia atunci au realizat!!! În fiecare zi noi părinții ne lăsăm copiii în grija altora gândindu-ne că totul va fi bine, dar, se pot întâmpla fel și fel de lucruri. Fiecare grădiniță are o responsabilitate, și se pare că nu toate sunt competente”, a povestit femeia.

