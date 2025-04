Un cuplu a încercat o metodă neconvențională pentru a salva căsnicia: Rezultatele sunt surprinzătoare

Într-o lume în care relațiile de cuplu sunt tot mai des supuse provocărilor, un bărbat a recurs la o metodă neconvențională, dar tot mai discutată în rândul moderne, pentru a-și salva căsnicia, transmite .

Logan, un bărbat de mai bine de zece ani cu Sienna, a decis să experimenteze o abordare diferită a relației lor. Acesta a ales să-i permită soției sale să petreacă timp cu alți bărbați, în cadrul unui experiment relațional care a ridicat multe semne de întrebare, dar a și adus rezultate neașteptate pentru cei doi.

Terapia de cuplu atipică

Logan și Sienna au ajuns la concluzia că, pentru a-și salva mariajul, aveau nevoie de o schimbare de perspectivă. Așa că au decis să participe la o terapie de cuplu „diferită”, care presupunea ca fiecare dintre parteneri să petreacă timp separat, în afacerea relației, pentru a-și redescoperi identitatea individuală.



„Am realizat că, uneori, când petrecem prea mult timp doar împreună, pierdem din vedere cine suntem ca indivizi. Așa că am lăsat-o pe soția mea să petreacă timp cu alți bărbați. Pentru mine a fost ca și cum aș fi lăsat pe cineva să conducă o mașină pe care o iubești – te face să realizezi cât de valoroasă e”, a explicat Logan.

În acest experiment, care a fost susținut și de către terapeuți, ideea principală a fost aceea de a oferi fiecărui partener oportunitatea de a crește și de a se cunoaște pe sine, fără a depinde de cealaltă persoană.

Acest tip de terapie nu este unic, iar unele cupluri aleg, de asemenea, să exploreze ideea de relație deschisă, o practică care permite ca partenerii să aibă întâlniri cu alte persoane, pentru a adresa anumite nevoi emoționale și fizice, fără a însemna automat o rupere a relației principale.

Sentimentul de libertate în relația cu partenerul

Sienna, soția lui Logan, a vorbit despre impactul pe care această experiență l-a avut asupra ei. „Pentru prima dată după mult timp, am simțit că am din nou energie, că pot fi și eu, nu doar ‘soția cuiva’. Și Logan a înțeles asta. În loc să fie gelos sau nesigur, m-a susținut. A contat enorm”, a povestit Sienna, pentru The Mirror.

Aceasta a menționat că a simțit un nou sentiment de libertate, care a contribuit la consolidarea încrederii între cei doi.

Experimente similare în rândul altor cupluri

Logan și Sienna nu sunt singurii care au încercat să redefinească regulile căsniciei. Un alt cuplu, Alex și Rebecca, au adoptat o strategie similară, însă la un nivel mai complex.

Cei doi au ales să participe și la conferințe de dezvoltare personală, în care au abordat subiecte despre cum să își păstreze relația vie și sănătoasă.

Un moment semnificativ a fost atunci când Rebecca a purtat rochia de mireasă în cadrul unei astfel de conferințe, ca o modalitate simbolică de a celebra căsătoria lor, dar într-un mod mai autentic și diferit de convențiile tradiționale.

„Faptul că fiecare dintre noi avea un spațiu propriu în care să crească ne-a adus o nouă perspectivă. Acum comunicăm mai bine, avem încredere și ne susținem reciproc cu adevărat”, a declarat Alex.

Relațiile deschise: O practică tot mai des întâlnită

În ultimii ani, conceptul de „relație deschisă” a câștigat tot mai multă popularitate în rândul cuplurilor care vor să exploreze legătura lor într-un mod diferit.

Deși nu este pentru toată lumea, acest tip de relație permite partenerilor să își exploreze conexiuni cu alte persoane, fără ca acest lucru să însemne în mod necesar o rupere a legăturii emoționale sau fizice între cei doi parteneri principali.

Potrivit unor studii recente, unii psihologi și terapeuți afirmă că astfel de abordări ar putea contribui la o comunicare mai bună și la o mai mare înțelegere a nevoilor și dorințelor individuale, fiind o metodă prin care se pot depăși anumite tensiuni sau frustrări într-o relație pe termen lung, transmite .

În concluzie, experimentele de acest tip, fie că vorbim despre relații deschise, terapii neconvenționale sau modalități de a păstra un echilibru între independența personală și conexiunea cu partenerul, reflectă o schimbare de mentalitate în abordarea relațiilor moderne.

Deși nu sunt soluții universale, pentru unele cupluri, aceste practici pot aduce un nou suflu, ajutându-i să-și redefinească legătura și să o facă mai sănătoasă pe termen lung.