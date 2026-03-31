Un bărbat condamnat la trei ani de închisoare pentru furt calificat a evadat marți, 31 martie 2026, de la punctul de lucru de la Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril” din . Evadarea a fost scurtă: deținutul a fost prins câteva ore mai târziu în Gara Nicolina de un polițist de penitenciar aflat în timpul liber, care a primit sprijin de la polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Iași.

Evadarea de la punctul de lucru

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a fost sesizat de Penitenciarul Iași cu privire la dispariția bărbatului, scrie Adevărul.

„Inspectoratul de Poliție Județean Iași a fost sesizat de către Penitenciarul Iași, cu privire la faptul că o persoană privată de libertate, care se afla la punctul de lucru de la Biserica «Sfinții Atanasie și Chiril» din Iași, a plecat într-o direcție necunoscută”, a declarat IPJ Iași.

Bărbatul executa o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru furt calificat și fusese trimis la punctul de lucru în cadrul unui program de reintegrare, monitorizat de personalul penitenciar. Din motive încă neclare, el a părăsit zona fără aprobarea supraveghetorilor.

Prinderea rapidă

Evadatul a fost surprins în Gara Nicolina de un polițist de penitenciar care se afla în timpul liber.

„Bărbatul a fost observat de un polițist de penitenciar, aflat în timpul liber, în gara Nicolina. Acesta a primit sprijin de la polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Iași, în vederea imobilizării bărbatului”, au transmis autoritățile.

Imediat, bărbatul a fost reținut și readus la penitenciar, unde își va continua executarea pedepsei de trei ani. Incidentul nu a fost urmat de alte evenimente periculoase pentru public, datorită intervenției rapide a personalului.

Măsuri

Cazul arată cât de importantă este supravegherea atentă a deținuților care participă la programe de lucru și cât de esențială este colaborarea dintre penitenciare și poliție.

Totodată, evidențiază rolul personalului penitenciar, care poate interveni eficient chiar și atunci când nu se află la serviciu, contribuind la siguranța publică. Autoritățile vor analiza împrejurările evadării pentru a evita situații similare în viitor.