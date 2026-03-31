Acasa » Eveniment » Un deținut a evadat de la punctul de lucru din Iași. Cum și unde fost prins acesta

Un deținut a evadat de la punctul de lucru din Iași. Cum și unde fost prins acesta

Selen Osmanoglu
31 mart. 2026, 13:34
Un deținut a evadat de la punctul de lucru din Iași. Cum și unde fost prins acesta
Sursa foto: Freepik.com/caracter ilustrativ
Cuprins
  1. Evadarea de la punctul de lucru
  2. Prinderea rapidă
  3. Măsuri

Un bărbat condamnat la trei ani de închisoare pentru furt calificat a evadat marți, 31 martie 2026, de la punctul de lucru de la Biserica „Sfinții Atanasie și Chiril” din Iași. Evadarea a fost scurtă: deținutul a fost prins câteva ore mai târziu în Gara Nicolina de un polițist de penitenciar aflat în timpul liber, care a primit sprijin de la polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Iași.

Evadarea de la punctul de lucru

Inspectoratul de Poliție Județean Iași a fost sesizat de Penitenciarul Iași cu privire la dispariția bărbatului, scrie Adevărul.

„Inspectoratul de Poliție Județean Iași a fost sesizat de către Penitenciarul Iași, cu privire la faptul că o persoană privată de libertate, care se afla la punctul de lucru de la Biserica «Sfinții Atanasie și Chiril» din Iași, a plecat într-o direcție necunoscută”, a declarat IPJ Iași.

Bărbatul executa o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru furt calificat și fusese trimis la punctul de lucru în cadrul unui program de reintegrare, monitorizat de personalul penitenciar. Din motive încă neclare, el a părăsit zona fără aprobarea supraveghetorilor.

Prinderea rapidă

Evadatul a fost surprins în Gara Nicolina de un polițist de penitenciar care se afla în timpul liber.

„Bărbatul a fost observat de un polițist de penitenciar, aflat în timpul liber, în gara Nicolina. Acesta a primit sprijin de la polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Iași, în vederea imobilizării bărbatului”, au transmis autoritățile.

Imediat, bărbatul a fost reținut și readus la penitenciar, unde își va continua executarea pedepsei de trei ani. Incidentul nu a fost urmat de alte evenimente periculoase pentru public, datorită intervenției rapide a personalului.

Măsuri

Cazul arată cât de importantă este supravegherea atentă a deținuților care participă la programe de lucru și cât de esențială este colaborarea dintre penitenciare și poliție.

Totodată, evidențiază rolul personalului penitenciar, care poate interveni eficient chiar și atunci când nu se află la serviciu, contribuind la siguranța publică. Autoritățile vor analiza împrejurările evadării pentru a evita situații similare în viitor.

Citește și...
Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
Eveniment
Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
Politică
ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
Eveniment
Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani
Eveniment
Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani
S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
Eveniment
S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
Eveniment
Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
(VIDEO) Polițiștii de frontieră din Calafat au făcut o descoperire neașteptată într-un camion care transporta mașini second-hand
Eveniment
(VIDEO) Polițiștii de frontieră din Calafat au făcut o descoperire neașteptată într-un camion care transporta mașini second-hand
Avantajele paturilor tapițate: stil, confort și funcționalitate
Eveniment
Avantajele paturilor tapițate: stil, confort și funcționalitate
Semnal de alarmă tras de Mirabela Grădinaru. Apel urgent către părinți: “Fiţi atenţi la tăceri, nu doar la cuvintele copiilor”
Eveniment
Semnal de alarmă tras de Mirabela Grădinaru. Apel urgent către părinți: “Fiţi atenţi la tăceri, nu doar la cuvintele copiilor”
„Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr”. Dialog halucinant între un șofer și polițistul care nici nu intenționa să-l amendeze
Eveniment
„Dacă nu iei ceva de la mine, mă supăr”. Dialog halucinant între un șofer și polițistul care nici nu intenționa să-l amendeze
17:36 - Confruntare decisivă în Ungaria. Cum se prezintă Viktor Orban şi Peter Magyar înainte de alegerile parlamentare din 12 aprilie
17:16 - Nicușor Dan susține un buget european mai ambițios. Cum a decurs întâlnirea dintre șeful statului și președintele Curții de Conturi Europene
17:07 - Constantin Toma, primarul muncipiului Buzău, anunță concedierea a 150 de polițiști locali: „Buzoienii ar fi profitat de 35 milioane euro în aproape 10 ani”
17:04 - ANAF a dat lovitura la amanet. Inspectorii fiscali au confiscat 21,95 kg aur
16:38 - Dosarul electronic de sănătate devine accesibil tuturor românilor din această vară. Ce schimbări aduce noua platformă
16:33 - Donald Trump refuzat la Varșovia. Polonia respinge ideea trimiterii unui sistem Patriot în Orientul Mijlociu
16:31 - Noi detalii din dosarul în care este implicat șeful ARR, Cristian Anton. Sute de mii de euro, în cutii de pantofi. Imagini cu teancurile de bani
16:25 - S-a schimbat regula: când găsești, de fapt, cele mai ieftine bilete de avion
16:06 - Top agenții pentru vacanțe în Antalya – ediția 2026
16:03 - Un sat din Franța a găsit o soluție neașteptată. A înscris cinci vaci la școală, ca să nu se închidă o clasă. Ce a spus primarul