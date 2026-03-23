B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Trei cazuri suspecte de malarie în Iași pun autoritățile în alertă. Ce spune ministrul Sănătății despre situație

Trei cazuri suspecte de malarie în Iași pun autoritățile în alertă. Ce spune ministrul Sănătății despre situație

Iulia Petcu
23 mart. 2026, 17:33
Sursa foto: Hepta
Cuprins
  1. Ce cazuri au fost identificate în Iași
  2. Cum s-au manifestat simptomele și care este starea pacienților
  3. Ce măsuri au luat autoritățile sanitare

Apariția unor cazuri suspecte de malarie în rândul unor copii din Iași a atras atenția autorităților sanitare, declanșând proceduri rapide de evaluare și intervenție. Situația este monitorizată atent, în contextul revenirii familiei dintr-o zonă endemică.

Ce cazuri au fost identificate în Iași

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că trei minori din aceeași familie au fost evaluați într-o unitate medicală din municipiul Iași. Copiii, cu vârste cuprinse între un an și cinci ani, s-au întors recent dintr-o regiune africană unde malaria este frecvent întâlnită.

„În cursul zilei de 23 martie 2026, au fost confirmate trei cazuri suspecte de malarie la minori, evaluați într-o unitate medicală din municipiul Iași”, a transmis Rogobete. Două dintre cazuri au fost deja confirmate prin analize de laborator, iar al treilea copil este ținut sub observație.

„Doi dintre aceștia au fost diagnosticați prin identificarea parazitului Plasmodium în sângele periferic, iar al treilea copil este contact, aflat în monitorizare, fără confirmare de laborator la acest moment”, a precizat ministrul.

Cum s-au manifestat simptomele și care este starea pacienților

Debutul bolii a fost diferit în cazul celor trei copii, semnele clinice variind de la manifestări digestive până la simptome respiratorii ușoare. Medicii au observat evoluții distincte, însă fără complicații severe în acest stadiu.

„Debutul simptomelor a inclus manifestări digestive (diaree, vărsături) urmate de febră, în cazul a doi dintre copii, iar pentru cel de-al treilea simptomatologia este ușoară, de tip respirator. Starea generală a pacienților este stabilă”, a mai transmis ministrul, relatează Digi24.

Pentru investigații suplimentare și tratament adecvat, copiii au fost transferați la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București. Măsura urmărește atât confirmarea definitivă a diagnosticului, cât și monitorizarea atentă a evoluției fiecărui caz.

Ce măsuri au luat autoritățile sanitare

Autoritățile au activat protocoalele standard, informând Direcția de Sănătate Publică și declanșând o anchetă epidemiologică pentru a evalua riscurile. Procedurile includ identificarea eventualilor contacți și verificarea contextului în care au apărut cazurile suspecte.

„Conform procedurilor medicale și epidemiologice în vigoare, s-a dispus transferul tuturor pacienților […] în vederea confirmării diagnosticului, inițierii tratamentului specific și monitorizării evoluției”, a explicat Rogobete.

Ministrul a subliniat, de asemenea, că malaria nu se transmite direct între persoane, reducând astfel riscul unei răspândiri comunitare. „Boala nu se transmite de la om la om prin contact direct, aer sau prin activități obișnuite din comunitate.”

Autoritățile au anunțat că vor continua să ofere actualizări pe măsură ce ancheta epidemiologică avansează și apar noi informații relevante despre cazuri.

Tags:
