Un jandarm și-a salvat vecina care se spânzurase: „Am simțit mult timp mirosul de pudră de pe fața fetei”

O tânără de 25 de ani, care se spânzurase cu o eșarfă de țeava de gaze, a fost salvată de un vecin jandarm. Întâmplarea a fost relatată de Jandarmeria Română, joi, într-o postare pe Facebook.

Jandarmul respectiv era acasă, în timpul liber, când a primit pe grupul locatarilor un mesaj prin care unul dintre vecini reclama că prietena sa nu răspunde la telefon.

Jandarmul a mers la apartamentul respectiv să vadă ce se întâmplă, a intrat înăuntru și a observat o tânără care se spânzurase cu o eșarfă de țeava de gaze. A început manevrele de resuscitare și respirație gură la gură, a sunat la 112, iar după câteva minute au reapărut semnele vitale ale fetei, povestește Jandarmeria Română.

Postarea Jandarmeriei Române despre cazul jandarmului care și-a salvat vecina

„«Am simțit mult timp mirosul de pudră de pe fața fetei. A rămas impregnat în subconștient.»

Sunt cuvintele colegului nostru, cel care a readus la viață o fată de 25 de ani, care se spânzurase.

Colegul nostru era acasă, in timpul liber, împreună cu soția. La un moment dat, primește pe grupul locatarilor un mesaj din partea unuia dintre vecini:

«Dacă e cineva acasă, vă rog să mergeți până la mine, la ușă. Prietena mea nu mai răspunde la telefon, nu știu ce s-a întâmplat cu ea.»

Colegul nostru a coborât la parter, acolo unde era apartamentul fetei. Ușa era descuiată. A bătut la ușă, însă nimeni nu a răspuns. Apoi a intrat în casă. Luminile erau aprinse în baie. La un moment dat, pe holul casei, într-o lumină obscură a observat o siluetă.

«Sunteți bine?». Niciun răspuns.

Când s-a apropiat, a văzut tânăra, care se spânzurase cu o eșarfă de țeava de gaz.

«Imaginea aceea m-a șocat pe moment. Aveam două variante: să sun la 112 si să aștept până vin ajutoare sau să intervin imediat.»

A ales să intervină. A ridicat-o pe braț, iar cu cealaltă mână a reușit să îi desfacă eșarfa din jurul gâtului. A așezat-o apoi pe podea și a verificat semnele vitale. Nu respira, nu avea puls. A început manevrele de resuscitare și respirație gură la gură. În timpul acesta a sunat și la 112 și a cerut sprijin.

După aproximativ patru minute, tinerei i-au apărut primele semne de viață. Avea puls și începuse să respire, însă era inconștientă.

În scurt timp, a sosit ambulanța, care a preluat-o pe femeie la spital.

«După ce s-a terminat totul și am predat-o pe fată echipei medicale, m-am reîntors acasă, la soția mea. Mă aștepta cu micul dejun. Am luat-o în brațe și i-am spus că tocmai am readus la viață o tânără.»

Colegul nostru lucrează de 17 ani în Jandarmeria Română, iar din anul 2009 face parte din cadrul echipei Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Este și psihoterapeut, iar asta îl face cu atât mai mult să conștientizeze că o astfel de situație rămâne în subconștientul nostru.

«Am simțit mult timp mirosul de pudră de pe fața fetei. Asta nu trece repede, sunt emoții contradictorii. Însă sunt împăcat cu faptul că am dăruit o nouă șansă la viață unei tinere.»”, a scris Jandarmeria, joi, pe Facebook.