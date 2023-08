Un MiG-23 s-a prăbușit la un show aerian din SUA. Spectatorii au surprins momentul în care piloții se salvează

Doi piloți s-au catapultat în ultimul moment dintr-un avion de vânătoare de tip MiG-23, în timpul , în apropiere de Detroit. Aeronava s-a prăbușit în apropierea unui complex de locuințe.

Piloții nu păreau a fi răniți, dar salvarea i-a transportat la un spital din apropiere pentru a se asigura că sunt teferi, conform

Details on Michigan MiG-23 Fighter Jet Crash At approximately 4:15 PM local times a MiG-23 fighter jet lost control as the two pilots ejected during the ‘Thunder over Michigan’ airshow demonstration at Willow Run Airport. Details: – „The pilot and backseater successfully… — Brian Krassenstein (@krassenstein)

Nu s-au înregistrat victime

Avionul a lovit câteva mașini în care nu se aflau persoane, în parcarea complexului rezidențial. Incidentul nu s-a soldat cu victime, au anunțat organizatorii evenimentului.

Administraţia Feferală a Aviaţiei (FAA) a deschis o anchetă.

Piloții au fost luați dintr-un lac din apropierea complexului, unde au reușit să aterizeze după saltul din avion.

Momentul saltului, surprins de spectatori

Specatatorii au surprins momentul în care aceștia au sărit din avion în momentul în care acesta începea să scadă din înălțime.

Unbelievable that this happened today, literally, right down the road from me. Willow Run Airport, Ypsilanti, MI „Thunder Over Michigan” airshow. It’s an absolute MIRACLE that no one on the ground was killed or injured and both pilots ejected safely! — Jody Carrithers (@jodyjaney42)



După acest incident, a fost anulat.