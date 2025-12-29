West Side Christmas Market a încheiat ediția 2025

S-a încheiat încă un capitol din povestea . Și a fost magic! Un milion de oameni au venit să vadă cel mai frumos târg de Crăciun din București, s-au distrat la concertele live, au băut vin fiert, au admirat decorul feeric din parc.

În cele 31 de zile, am numărat sute de ore de colinde, peste 20 de concerte live, mii de pahare cu vin fiert și tone de bucate delicioase consumate, peste 11.000 de copii fericiți că l-au văzut pe Moș Crăciun.

Ce a însemnat, în cifre, această a cincea ediție

Organizat în Parcul Drumul Taberei de Untold Universe, împreună cu Primăria Sectorului 6, West Side Christmas Market s-a deschis pe 28 noiembrie, cu focuri de artificii și un super concert Andia. Au urmat 31 de zile și seri de poveste, cu spectacole live și concerte de colinde. Smiley, Fuego, Vunk, Loredana sunt doar câțiva dintre artiștii care au urcat pe marea scenă de la amfiteatru.

În total, au fost:

Peste 20 de concerte și zeci de ore de muzică;

Circa 11.000 de copii l-au văzut gratuit pe Moș Crăciun, au primit mici cadouri și au realizat fotografii;

2.700 de copii au participat la atelierele creative din Atelierul Moșului;

400.000 de mii de beculețe au transformat Parcul Drumul Taberei într-un tărâm de poveste. Jumătate dintre ele au decorat podul hobanat, care a fost „îmbrăcat” într-o perdea interactivă de lumini;

La cele 60 de căsuțe cu bunătăți, plus cele 8 food truck-uri, s-au vândut mii de pahare cu vin fiert și tone de bucate delicioase. Banca Locală de Alimente Sector 6 a venit cu singurul food truck social din târg. Doar aici au fost vândute 6.800 de porții, iar fondurile strânse, în valoare de 191.000 de lei, vor fi reinvestite pentru sprijinirea familiilor vulnerabile din comunitate.

Una dintre marile atracții a fost „podul de aur”, creația lui Nicu Bocancea. Seara, luminițele transformau locul într-o feerie, astfel că mii de oameni au stat la cozi să vadă și să-și facă cele mai instagramabile fotografii.

West Side Christmas Market s-a încheiat aseară, pe 28 decembrie. De ce a fost special acest târg de Crăciun? Pentru că a fost implicată comunitatea și toată lumea a pus suflet. Banca de Alimente a gătit pentru a face rost de bani pentru nevoiași, echipa DGASPC Sector 6 a ținut ateliere gratuite la căsuța lui Moș Crăciun, corurile de copii și de seniori din Sectorul 6 au cântat cu multă bucurie pe scenă pentru toată asistența. A fost un eveniment cu bun gust, cu mult farmec și culoare, iar asta s-a văzut pe chipurile participanților.

Patinoarul din Parcul Drumul Taberei va rămâne în continuare deschis până pe 11 ianuarie.