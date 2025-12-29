West Side Christmas Market a încheiat ediția 2025

S-a încheiat încă un capitol din povestea West Side Christmas Market. Și a fost magic! Un milion de oameni au venit să vadă cel mai frumos târg de Crăciun din București, s-au distrat la concertele live, au băut vin fiert, au admirat decorul feeric din parc.
În cele 31 de zile, am numărat sute de ore de colinde, peste 20 de concerte live, mii de pahare cu vin fiert și tone de bucate delicioase consumate, peste 11.000 de copii fericiți că l-au văzut pe Moș Crăciun.
Organizat în Parcul Drumul Taberei de Untold Universe, împreună cu Primăria Sectorului 6, West Side Christmas Market s-a deschis pe 28 noiembrie, cu focuri de artificii și un super concert Andia. Au urmat 31 de zile și seri de poveste, cu spectacole live și concerte de colinde. Smiley, Fuego, Vunk, Loredana sunt doar câțiva dintre artiștii care au urcat pe marea scenă de la amfiteatru.
În total, au fost:
West Side Christmas Market s-a încheiat aseară, pe 28 decembrie. De ce a fost special acest târg de Crăciun? Pentru că a fost implicată comunitatea și toată lumea a pus suflet. Banca de Alimente a gătit pentru a face rost de bani pentru nevoiași, echipa DGASPC Sector 6 a ținut ateliere gratuite la căsuța lui Moș Crăciun, corurile de copii și de seniori din Sectorul 6 au cântat cu multă bucurie pe scenă pentru toată asistența. A fost un eveniment cu bun gust, cu mult farmec și culoare, iar asta s-a văzut pe chipurile participanților.
Patinoarul din Parcul Drumul Taberei va rămâne în continuare deschis până pe 11 ianuarie.