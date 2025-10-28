Potrivit specialiștilor, aceste simulări oferă doar o imagine orientativă asupra pensiilor viitoare, întrucât valorile reale pot varia în funcție de contribuții, condiții de muncă, creșterea salariilor și eventualele modificări legislative.
Un nou calcul al pensiilor, publicat. Mulți români se întreabă oare ce pensie vor încasa după zeci de ani de muncă. Un nou calcul estimativ al pensiilor din România a fost publicat, iar cifrele oferă o imagine clară asupra veniturilor la care pot ajunge românii după o viață de muncă.
Estimările se bazează pe formula oficială de calcul a pensiei, folosind ca reper câștigul salarial mediu brut din 2025, stabilit la 8.620 de lei, potrivit Știripesurse.
Conform simulărilor, pentru un salariu brut de 2.000 de lei, pensia poate fi:
Pentru un salariu brut de 4.000 de lei, pensia estimată crește la:
Iar pentru un salariu brut de 12.000 de lei, pensiile pot varia între:
Aceste sunt niște calcule pur orientative. Nu sunt incluse perioadele asimilate, condițiile speciale sau indexările viitoare.
Specialiștii avertizează că aceste calcule ale pensiilor au doar caracter informativ, însă ajută românii să înțeleagă mai bine cum evoluează veniturile după pensionare. Modificările fiscale, contribuțiile la Pilonul II și creșterea salariului mediu pot schimba semnificativ sumele reale.
Potrivit Ministerului Muncii, unele pensii ar putea fi virate cu o întârziere de 2-3 zile în luna noiembrie. Autoritățile dau asigurări că toți pensionarii își vor primi banii în cursul lunii, însă, distribuirea prin Poșta Română ar putea fi afectată de programul de lucru și de calendarul bugetar.