Un nou calcul al pensiilor, publicat. Mulți români se întreabă oare ce pensie vor încasa după zeci de ani de muncă. Un nou calcul estimativ al pensiilor din România a fost publicat, iar cifrele oferă o imagine clară asupra veniturilor la care pot ajunge românii după o viață de muncă.

Estimările se bazează pe formula oficială de calcul a pensiei, folosind ca reper câștigul salarial mediu brut din 2025, stabilit la 8.620 de lei, potrivit .

Potrivit specialiștilor, aceste simulări oferă doar o imagine orientativă asupra pensiilor viitoare, întrucât valorile reale pot varia în funcție de contribuții, condiții de muncă, creșterea salariilor și eventualele modificări legislative.

Cum diferă pensiile în funcție de salariu și vechime

Conform , pentru un salariu brut de 2.000 de lei, pensia poate fi:

307 lei pentru 35 de ani de vechime;

869 lei pentru 40 de ani de vechime.

Pentru un salariu brut de 4.000 de lei, pensia estimată crește la:

563 lei pentru 30 de ani de muncă;

044 lei pentru 35 de ani.

Iar pentru un salariu brut de 12.000 de lei, pensiile pot varia între:

533 lei (20 de ani vechime),

096 lei (30 de ani),

până la 6.088 lei (40 de ani de activitate).

Aceste sunt niște calcule pur orientative. Nu sunt incluse perioadele asimilate, condițiile speciale sau indexările viitoare.

Un nou calcul al pensiilor, publicat: De ce contează aceste date pentru pensionarii de mâine

Specialiștii avertizează că aceste calcule ale pensiilor au doar caracter informativ, însă ajută românii să înțeleagă mai bine cum evoluează veniturile după pensionare. Modificările fiscale, contribuțiile la Pilonul II și creșterea salariului mediu pot schimba semnificativ sumele reale.

Ce se întâmplă cu plata pensiilor în noiembrie

Potrivit Ministerului Muncii, unele pensii ar putea fi virate cu o întârziere de 2-3 zile în luna noiembrie. Autoritățile dau asigurări că toți pensionarii își vor primi banii în cursul lunii, însă, distribuirea prin Poșta Română ar putea fi afectată de programul de lucru și de calendarul bugetar.