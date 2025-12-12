B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Un nou caz de lepră, confirmat în România. Unde a fost depistat și cât de repede se transmite această boală

Un nou caz de lepră, confirmat în România. Unde a fost depistat și cât de repede se transmite această boală

Ana Maria
12 dec. 2025, 14:28
Un nou caz de lepră, confirmat în România. Unde a fost depistat și cât de repede se transmite această boală
Foto: Hepta - Zuma Press / Lorenzo Carnero
Cuprins
  1. Cine sunt persoanele investigate și de unde provin
  2. Un nou caz de lepră, confirmat. Cât de repede se transmite boala
  3. Un nou caz de lepră, confirmat. Când a fost eradicată boala în România
  4. Când au apărut primele simptome

Un nou caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca, la doar o zi după ce prima pacientă fusese diagnosticată oficial. Este vorba chiar despre sora acesteia, iar alte două femei sunt în prezent investigate. Apariția acestor cazuri de lepră la Cluj-Napoca marchează primul moment, după mai bine de patru decenii, când boala Hansen reapare în România.

Cine sunt persoanele investigate și de unde provin

Potrivit Ministerului Sănătății, toate cele patru femei sunt maseuze la același salon și sunt originare din Asia. Primele două paciente, în vârstă de 21 și 25 de ani, au mers la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj pe 26 noiembrie. Ambele provin din Indonezia, țară în care boala Hansen este încă prezentă.

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase, medicul Simin Aysel Florescu, a explicat că cele mai multe dintre cazurile de lepră confirmate în lume provin din Asia, în jur de 130.000 din peste 170.000 de cazuri. Tot ea subliniază că numărul acestor cazuri este în scădere datorită tratamentelor eficiente, care reduc rapid contagiozitatea, potrivit Știripesurse.

Un nou caz de lepră, confirmat. Cât de repede se transmite boala

Specialiștii cred că sunt forme tuberculoide, considerate variante ușoare ale bolii, care provoacă una sau foarte puține leziuni cutanate. Din acest motiv, riscul de transmitere este foarte scăzut, mai ales după începerea tratamentului.

Un nou caz de lepră, confirmat. Când a fost eradicată boala în România

Ministrul Sănătății explică faptul că bacteria se transmite greu și doar prin contact prelungit:

“Este, într-adevăr, o infecție care nu a mai fost confirmată în România din 1981. Practic, boala este eradicată în momentul de față tocmai pentru că tratamentul de care v-am spus, odată administrat, reduce la zero transmisia bacteriei către alte persoane.”

Pacienta se află deja sub tratament cu trei antimicrobiene, iar ministrul subliniază că riscul epidemiologic este „scăzut către 0”.

Autoritățile au declanșat și o anchetă epidemiologică extinsă: “Monitorizăm cele 4 persoane și, mai mult decât atât, am dispus și o anchetă epidemiologică extinsă pentru a vedea cu ce persoane au intrat în contact, dacă exista alt risc”, a precizat acesta.

Când au apărut primele simptome

Întrebat dacă atunci când au intrat în țară persoanele infectate aveau deja simptome ale bolii, ministrul a spus:

Nu, doamna respectivă a fost plecată în Asia o lună de zile, unde a stat în apartament cu mama dânsei ,care era infectată aproape o lună de zile. Acesta este și motivul pentru care vă spun că se transmite foarte greu și este nevoie de un contact prelungit cu o persoană infectată ca bacteria să fie transmisă, adică o strângere de mână, un masaj, pentru că e maseuză, sau o îmbrățișare, sau chiar și utilizarea aceluiași spațiu, dar pentru o perioadă scurtă de timp nu pune un pericol de transmisie”.

