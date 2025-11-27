Un nou seism, în România. Un cutremur cu magnitudinea de 3 a avut loc joi dimineață, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul s-a produs la ora 9:09, în zona seismică Vrancea-Buzău, la o adâncime de 111,1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km NV de Buzau, 64km SV de Focsani, 66km NE de Ploiesti, 66km SE de Sfantu-Gheorghe, 67km E de Brasov, 97km NE de Targoviste

Un nou seism, în România. Care au fost cele mai puternice cutremure din România, în 2025

Potrivit , cele mai mari din acest an, ambele cu magnitudinea 4,4 grade, au avut loc pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea.

Câte cutremure s-au produs în România, în ultima lună

Doar în luna octombrie 2025, pe teritoriul României s-au înregistrat 31 de cutremure, cu magnitudini între 2 și 4,2 grade pe scara Richter.

Anul precedent, cel mai semnificativ cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, pe data de 16 septembrie.

Ce trebuie să faci în caz că e un cutremur puternic

În cazul în care are loc un cutremur puternic, important este să rămâi calm și să reacționezi rapid.

Iată câteva sfaturi pe care ar fi indicat să le urmezi, în funcție de locul unde te afli în acel moment: