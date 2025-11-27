B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » A fost cutremur, în România. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit

A fost cutremur, în România. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit

Ana Maria
27 nov. 2025, 11:29
A fost cutremur, în România. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Un nou seism, în România. Care au fost cele mai puternice cutremure din România, în 2025
  2. Câte cutremure s-au produs în România, în ultima lună
  3. Ce trebuie să faci în caz că e un cutremur puternic

Un nou seism, în România. Un cutremur cu magnitudinea de 3 a avut loc joi dimineață, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul s-a produs la ora 9:09, în zona seismică Vrancea-Buzău, la o adâncime de 111,1 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km NV de Buzau, 64km SV de Focsani, 66km NE de Ploiesti, 66km SE de Sfantu-Gheorghe, 67km E de Brasov, 97km NE de Targoviste

Un nou seism, în România. Care au fost cele mai puternice cutremure din România, în 2025

Potrivit INFP, cele mai mari cutremure din acest an, ambele cu magnitudinea 4,4 grade, au avut loc pe 13 februarie în județul Buzău și pe 11 mai în județul Vrancea.

Câte cutremure s-au produs în România, în ultima lună

Doar în luna octombrie 2025, pe teritoriul României s-au înregistrat 31 de cutremure, cu magnitudini între 2 și 4,2 grade pe scara Richter.

Anul precedent, cel mai semnificativ cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, pe data de 16 septembrie.

Ce trebuie să faci în caz că e un cutremur puternic

În cazul în care are loc un cutremur puternic,  important este să rămâi calm și să reacționezi rapid.

Iată câteva sfaturi pe care ar fi indicat să le urmezi, în funcție de locul unde te afli în acel moment:

Dacă ești în interior:

  • Nu fugi afară! Așază-te sub o masă solidă, sub o grindă sau lângă un perete de rezistență.
  • Ține-te departe de ferestre, oglinzi, dulapuri și alte obiecte care pot cădea.
  • Protejează-ți capul și gâtul cu brațele.
  • Nu folosi liftul și nu aprinde focul, deoarece pot exista scurgeri de gaze.

Dacă ești afară:

  • Îndepărtează-te de clădiri, copaci, stâlpi sau cabluri electrice.
  • Caută un spațiu deschis și rămâi acolo până se opresc mișcările seismice.

Dacă te afli în mașină:

  • Trage pe dreapta, departe de poduri și clădiri.
  • Rămâi în vehicul până se termină cutremurul.

După cutremur:

  • Verifică dacă ești rănit și ajută-i pe cei din jur, dacă poți.
  • Nu folosi telefonul decât pentru urgențe.
  • Urmărește instrucțiunile autorităților la radio, TV sau online.
  • Evită clădirile avariate, pentru că pot urma replici.
