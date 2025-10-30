Un nou cutremur în Vrancea. Seismul a avut loc joi la ora 12:16, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Acesta a avut magnitudinea de 3,6 și s-a produs la adâncimea de 113,7 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km vest de Focşani, 59 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km nord-vest de Buzău, 67 km est de Braşov şi 84 km nord-est de Ploieşti.
Doar în luna octombrie s-au produs 31 de cutremure în România, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,2.
Chiar pe 25 octombrie au avut loc 2 seisme cu magnitudinea de 4,2. Primul a avut loc la ora 04:19:18, și s-a produs în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 129.6km.
Al doilea seism s-a produs la ora 05:11:07, tot în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 127.9km.
În acest an, au avut loc două cutremure mai puternice, ambele cu magnitudinea de 4,4. Unul a avut loc pe 13 februarie, în judeţul Buzău, iar celălalt pe 11 mai, în judeţul Vrancea.
În timpul unui cutremur, cel mai important lucru este să rămâi calm și să reacționezi rapid.
