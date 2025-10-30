Un nou cutremur în Vrancea. Seismul a avut loc joi la ora 12:16, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit .

Un nou cutremur în Vrancea. Ce magnitudine a avut seismul

Acesta a avut de 3,6 și s-a produs la adâncimea de 113,7 de kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km vest de Focşani, 59 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km nord-vest de Buzău, 67 km est de Braşov şi 84 km nord-est de Ploieşti.

Doar în luna octombrie s-au produs 31 de cutremure în România, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,2.

Chiar pe 25 octombrie au avut loc 2 seisme cu magnitudinea de 4,2. Primul a avut loc la ora 04:19:18, și s-a produs în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 129.6km.

Al doilea seism s-a produs la ora 05:11:07, tot în zona seismică Vrancea, la adâncimea de 127.9km.

În acest an, au avut loc două cutremure mai puternice, ambele cu magnitudinea de 4,4. Unul a avut loc pe 13 februarie, în judeţul Buzău, iar celălalt pe 11 mai, în judeţul Vrancea.

Ce trebuie să faci în caz că e un cutremur puternic

În timpul unui cutremur, cel mai important lucru este să rămâi calm și să reacționezi rapid.

Dacă ești în interior:

Nu fugi afară! Așază-te sub o masă solidă, sub o grindă sau lângă un perete de rezistență.

Ține-te departe de ferestre, oglinzi, dulapuri și alte obiecte care pot cădea.

Protejează-ți capul și gâtul cu brațele.

Nu folosi liftul și nu aprinde focul, deoarece pot exista scurgeri de gaze.

Dacă ești afară:

Îndepărtează-te de clădiri, copaci, stâlpi sau cabluri electrice.

Caută un spațiu deschis și rămâi acolo până se opresc mișcările seismice.

Dacă te afli în mașină:

Trage pe dreapta, departe de poduri și clădiri.

Rămâi în vehicul până se termină cutremurul.

După cutremur: