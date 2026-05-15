Galați: Polițist găsit mort în mașina de serviciu. Ce au descoperit autoritățile la fața locului

Galați: Polițist găsit mort în mașina de serviciu. Ce au descoperit autoritățile la fața locului

Flavia Codreanu
15 mai 2026, 13:06
Un polițist din Galați în vârstă de 40 de ani a fost găsit mort vineri dimineață, într-o autospecială de serviciu. Corpul neînsuflețit a fost găsit în zona localității Gârboavele.

Ce au descoperit anchetatorii despre decesul acestui polițist din Galați

Victima prezenta o plagă împușcată la nivelul capului, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut să îl salveze.

Ofițerul lucra la Serviciul Investigații Criminale și plecase de la sediul poliției încă de joi seară. Acesta luase mașina și armamentul din dotare sub pretextul că trebuie să verifice o persoană aflată în arest la domiciliu, dar nu s-a mai întors la unitate.

Alarma a fost dată abia vineri, când colegii săi au început căutările și l-au localizat în pădure. Înainte de a fi găsit, bărbatul a trimis mai multe mesaje către mama și soția sa.

Care sunt ipotezele anchetei

Primele verificări arată că ofițerul trecea printr-o perioadă dificilă în viața personală. Acesta era despărțit de soție și se pare că fusese implicat într-un conflict recent cu partenera.

Din cauza unor agresiuni reciproce petrecute în cursul acestui an, pe numele său fusese deschis chiar și un dosar penal pentru violență în familie.

În dimineața tragediei, acesta ar fi trebuit să își ducă copiii la școală, însă nu a mai ajuns la întâlnire.

