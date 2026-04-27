Acasa » Știri Locale » Accident grav în Maramureș: Tânăr reținut după ce și-a împușcat tatăl cu o armă de vânătoare

Flavia Codreanu
27 apr. 2026, 14:04
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat acest tânăr reținut
  2. Ce căutau în pădure cei doi bărbați
  3. Ce urmează să se întâmple cu tânărul

Tânăr reținut după ce și-a împușcat tatăl cu o armă de vânătoare. Cei doi se aflau în timpul unei ieșiri în zona cunoscută sub denumirea de „Pădurea Plopilor” din Borșa.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat acest tânăr reținut

Polițiștii maramureșeni au fost alertați duminică de martori despre faptul că un bărbat de 62 de ani a fost rănit prin împușcare.

Victima a fost transportată de urgență la spital, iar anchetatorii de la Investigații Criminale și Serviciul Arme au început imediat verificările. Din primele cercetări a reieșit că autorul este chiar fiul bărbatului, care a manevrat greșit o armă cu alice.

Deși s-a stabilit că focul a fost tras accidental, fapta este extrem de gravă deoarece băiatul nu avea niciun drept legal de a deține sau de a folosi o astfel de armă.

„În baza cercetărilor efectuate şi a probatoriului administrat de către Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, faţă de un tânăr de 26 de ani, bănuit de comiterea infracţiunilor de violenţă în familie, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uz de armă fără drept, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Din cercetările efectuate a reieşit că, în timp ce afla în zona denumită ‘Pădurea Plopilor’ de pe raza oraşului Borşa, acesta ar fi utilizat o armă de vânătoare cu alice şi l-ar fi rănit accidental pe tatăl său, un bărbat de 62 de ani”, au informat reprezentanţii Poliţiei judeţene Maramureş.

Ce căutau în pădure cei doi bărbați

Surse judiciare au indicat faptul că grupul de persoane prezent în „Pădurea Plopilor” nu se afla oficial la vânătoare. Aceștia le-au declarat anchetatorilor că scopul ieșirii era căutarea de coarne de cerb,

Cu toate acestea, prezența unei arme de vânătoare și utilizarea ei de către o persoană neautorizată au transformat totul într-un caz penal.

Ce urmează să se întâmple cu tânărul

Ancheta este acum coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, care a dispus deja prima măsură preventivă.

Individul și-a petrecut noaptea în arest, fiind acuzat de violență în familie și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Autoritățile vor stabili dacă acesta reprezintă un pericol social și dacă va fi cercetat în libertate sau după gratii.

Citește și...
Doi preoți controversați s-au luat la bătaie chiar în timpul slujbei de duminică. A fost chemată poliția
Știri Locale
Doi preoți controversați s-au luat la bătaie chiar în timpul slujbei de duminică. A fost chemată poliția
Constanța: O femeie care băuse detergent a sărit din ambulanța în mers. Ce a urmat
Știri Locale
Constanța: O femeie care băuse detergent a sărit din ambulanța în mers. Ce a urmat
Șarpe găsit în compartimentul motor al unei mașini din Tulcea. Avertismentul jandarmilor: „Verificați periodic autoturismele”
Știri Locale
Șarpe găsit în compartimentul motor al unei mașini din Tulcea. Avertismentul jandarmilor: „Verificați periodic autoturismele”
Motociclist urmărit de urs în Bistrița-Năsăud, salvat de jandarmi. Cum s-a încheiat intervenția salvatorilor (VIDEO)
Știri Locale
Motociclist urmărit de urs în Bistrița-Năsăud, salvat de jandarmi. Cum s-a încheiat intervenția salvatorilor (VIDEO)
Alertă majoră la Spitalul Sf. Pantelimon. O persoană a avariat instalația de alimentare cu oxigen. Cum au reacționat autoritățile
Știri Locale
Alertă majoră la Spitalul Sf. Pantelimon. O persoană a avariat instalația de alimentare cu oxigen. Cum au reacționat autoritățile
25 de câini salvați dintr-o locuință din Sectorul 4. În ce condiții trăiau animalele și cum au procedat autoritățile (FOTO)
Știri Locale
25 de câini salvați dintr-o locuință din Sectorul 4. În ce condiții trăiau animalele și cum au procedat autoritățile (FOTO)
Caz șocant în Craiova. O educatoare de la o grădiniță privată punea copiii să se bată între ei
Știri Locale
Caz șocant în Craiova. O educatoare de la o grădiniță privată punea copiii să se bată între ei
Vecinii, deranjați de partida de amor a doi ieșeni: „Domnule iubit, o bateți, o violați, ce naiba îi faceți de urlă în ultimul hal?” (FOTO)
Știri Locale
Vecinii, deranjați de partida de amor a doi ieșeni: „Domnule iubit, o bateți, o violați, ce naiba îi faceți de urlă în ultimul hal?” (FOTO)
Accident grav pe Valea Oltului: O femeie însărcinată a murit (VIDEO)
Știri Locale
Accident grav pe Valea Oltului: O femeie însărcinată a murit (VIDEO)
Loc de parcare în Cluj-Napoca, vândut la preț de garsonieră: „Vine și cu baie și bucătărie?”. Cât costă
Știri Locale
Loc de parcare în Cluj-Napoca, vândut la preț de garsonieră: „Vine și cu baie și bucătărie?”. Cât costă
Ultima oră
15:54 - Zamfir: Vrem aceeași coaliție, dar fără Bolojan. Colaborarea PSD-AUR e punctuală și pragmatică
15:37 - Ce întâmplări stranii i s-au întâmplat Virginiei Rogin după „Inimă de țigan”: „Venea cucuveaua când făceam vrăji”
15:30 - Legende ale Cupei Mondiale: jucători care au scris istorie
15:29 - Urmează un Guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Grindeanu: „Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles” (VIDEO)
15:28 - (P) Detaliul care schimbă totul: Cum să alegi inima bucătăriei tale pentru un plus de confort și eleganță
15:15 - Grindeanu a anunțat ce s-a discutat în BPN al PSD cu privire la moțiunea PSD-AUR: “S-a decis în unanimitate să se semneze și voteze. Cer secretarilor stat ai PSD și prefecților PSD să-și prezinte demisiile” (VIDEO)
15:14 - Cea mai scumpă autostradă din țară: Peste 43 de milioane de euro pentru fiecare kilometru spre Iași
15:12 - Ce guverne au căzut prin moțiune de cenzură în România. Câți au fost dați jos prin Parlament înaintea lui Ilie Bolojan
15:10 - Reacția USR Tineret după ce PSD și AUR s-au înțeles să dea jos Guvernul: „După atâția ani am aflat. Ei sunt ‘Părinte 1’ și ‘Părinte 2’” (FOTO)
14:59 - O altă companie aeriană a anunțat că va anula zboruri în mai și iunie din cauza costului kerosenului. Ce opțiuni au pasagerii afectați