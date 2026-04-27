Tânăr reținut după ce și-a împușcat tatăl cu o armă de . Cei doi se aflau în timpul unei ieșiri în zona cunoscută sub denumirea de „Pădurea Plopilor” din Borșa.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat acest tânăr reținut

Polițiștii maramureșeni au fost alertați duminică de martori despre faptul că un bărbat de 62 de ani a fost rănit prin împușcare.

Victima a fost transportată de urgență la spital, iar anchetatorii de la au început imediat verificările. Din primele cercetări a reieșit că autorul este chiar fiul bărbatului, care a manevrat greșit o armă cu alice.

Deși s-a stabilit că focul a fost tras accidental, fapta este extrem de gravă deoarece băiatul nu avea niciun drept legal de a deține sau de a folosi o astfel de armă.

„În baza cercetărilor efectuate şi a probatoriului administrat de către Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus, faţă de un tânăr de 26 de ani, bănuit de comiterea infracţiunilor de violenţă în familie, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uz de armă fără drept, a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Din cercetările efectuate a reieşit că, în timp ce afla în zona denumită ‘Pădurea Plopilor’ de pe raza oraşului Borşa, acesta ar fi utilizat o armă de vânătoare cu alice şi l-ar fi rănit accidental pe tatăl său, un bărbat de 62 de ani”, au informat reprezentanţii Poliţiei judeţene Maramureş.

Ce căutau în pădure cei doi bărbați

Surse judiciare au indicat faptul că grupul de persoane prezent în „Pădurea Plopilor” nu se afla oficial la vânătoare. Aceștia le-au declarat anchetatorilor că scopul ieșirii era căutarea de coarne de cerb,

Cu toate acestea, prezența unei arme de vânătoare și utilizarea ei de către o persoană neautorizată au transformat totul într-un caz penal.

Ce urmează să se întâmple cu tânărul

Ancheta este acum coordonată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, care a dispus deja prima măsură preventivă.

Individul și-a petrecut noaptea în arest, fiind acuzat de violență în familie și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Autoritățile vor stabili dacă acesta reprezintă un pericol social și dacă va fi cercetat în libertate sau după gratii.