Un primar din Olt a fost arestat după ce a luat mită de 117 ori. „Aveam biciclete la vânzare și m-a constrâns”

Un primar din Olt a ajuns la închisoare după ce a 117 ori. Acesta nu cerea doar bani, ci și biciclete, cereale sau chiar și frigider.

În 2017, primul denunț

Marian Ștefan Popescu era la al cincilea mandat ca primar al localității Gostavățu, din județul Olt, și a fost condamnat la 4 ani de închisoare, conform

În 2017 s-a făcut primul denunț, iar, de atunci, procurorii au de 117 ori. Edilul trecerea toate datoriile pe caiet.

„A scos un caiet și s-a uitat pe caiet. Tu de obicei dădeai 1.000 de lei. Da?! Așa trebuie să dai. Cotizez cred că din primul an în care a fost primar, în fiecare an am dat. Am plecat de la 300 de lei, 500 de lei, până am ajuns la 1.000 de lei”, a spus Ștefan Mitrică, denunțător.

Primarul accepta orice, nu doar bani, în schimbul anulării unor datorii sau amenzi.

„Aveam biciclete la vânzare și m-a constrâns. A zis îmi dai două biciclete pentru primărie, dacă nu, vei avea de-a face cu mine. M-a constrâns să îi dau și frigider și bani mereu, pentru el că îi trebuie pentru protocol. Eu știu că i-am pus aerele condiționate acolo”, a transmis Cristian Ionescu, denunțător.

Angajați din primărie, trimiși să adune datoriile

Primarul trimitea chiar și oameni din primăria să meargă la oameni să le ceară banii.

„Eram un fel de slugă, dar nu puteam comenta nimic pentru că a doua zi ne arăta ușa, -nu execuți, de mâine să nu mai vii-”, a spus Costina Rădulescu, fostă angajată primărie.

Acum, primarul se află în Penitenciarul de maximă siguranță din Craiova unde își va petrece următorii patru ani.