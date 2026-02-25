Un profesor de matematică din Caraş-Severin riscă să ajungă după gratii, după ce a intrat cu maşina pe contrasens și a lovit în plin autoturismul condus de fosta iubită. El are din decembrie ordin de restricție și nu are voie să se apropie de ea. Femeia acuză că a tot fost șicanată de fostul partener: „Mă simt în pericol în fiecare moment”. În schimb, individul spune că a adormit la volan şi nu a fost nimic intenţionat, faptul că în cealaltă mașină era chiar fosta iubită fiind doar o coincidență.

Profesorul predă cu brățara de monitorizare la picior

Camera de bord din maşina femeii a surprins accidentul. În imagini se vede cum profesorul intră pe contrasens pe o şosea din apropiere de Reşiţa, loveşte vehiculul, apoi îşi continuă drumul.

Polițiștii l-au găsit repede, iar profesorul a avut un comportament violent și față de ei.

Bărbatul are 27 de ani și predă matematica la o şcoală din Bocşa. O face purtând la picior o brățară de monitorizare, după ce fosta iubită a cerut și a și primit un ordin de protecție împotriva lui, valabil șase luni.

Ce spune victima

Fosta iubită spune că e hărțuită de el mai ales de când ea a decis să pună punct relației.

„De mai bine de o lună, şicanări în trafic. De fiecare dată trăgea cu maşina către mine. Astăzi s-a întâmplat nefericirea. Nu s-a oprit deloc, nu există nicio frânare, nicio tentativă, nimic. Sunt încă în stare de şoc. Mă simt în pericol în fiecare moment”, a spus femeia, pentru

Profesorul ar putea fi exclus din învăţământ pentru că mai are o abatere.

„Mustrare scrisă şi sigur că şi în continuare, dumnealui fiind monitorizat, cu siguranţă comisia de etică a unităţii de învăţământ va propune cercetarea dumnealui de către comisia de disciplină”, a declarat Ioan Moatăr, purtător de cuvânt Inspectoratul Şcolar Caraş-Severin.

Dacă poliţiştii constată că a intrat intenţionat cu maşina în fosta iubită, profesorul riscă să ajungă după gratii, mai ales că a și încălcat ordinul de restricţie şi a fugit de la locul accidentului.