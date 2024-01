Un român a doborât recordul la întoarcerea din vacanța petrecută în Grecia / A condus doar 8 ore până în București

Pentru unii este dificil să parcurgă drumul lung cu mașina spre destinația de vacanță și înapoi, mai ales atunci când este aglomerat sau la vamă sunt cozi, motiv pentru care adesea sunt de preferat drumul cu avionul sau parcurgerea distanței în două zile, cu o oprire de o noapte pe traseu.

Iată că, in român care s-a întors recent din a anunțat că după doar 8 ore de la plecarea din Halkidiki a parcat acasă, în București, relatează Ziare.com.

A ajuns din Grecia la București în 8 ore

„Azi, la 07:30 am plecat din Kalithea, Halkidiki, iar după 8 ore, la 15:30 am parcat în București, acasă. E pentru prima dată când nu am stat în vama, deloc. La Promachonas/Kulata am fost mașini a doua, iar la Ruse/Giurgiu am avut 3 mașini în față. Singurul segment de drum mai dificil a fost în zona Plevna, se făceau coloane în spatele camioanelor. Drumuri bune tuturor!”, a scris acesta pe grupul joi, 6 iulie.

Recordul bărbatului a fost comentat de membrii grupului, iar unii îl pun la îndoială.

„Imposibil de scos așa timp! Probabil ești genul kamikaze.”

„Ce elicopter ai? Euro 5? Nu te crede nimeni că ai scos o medie de-aproape 100 km /h.”

„750 de km în 8 ore?”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Printre preocupările românilor în privința vacanțelor din se numără cheltuielile, timpul petrecut pe drum sau situațiile neprevăzute care pot să apară.

Recordurile de parcurgere a drumului sunt raportate în mediul online, în grupurile dedicate vacanțelor.

Acest text a fost copiat de pe Ziare.com