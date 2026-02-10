B1 Inregistrari!
Italia: Un șofer român a fost prins cu 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR

Selen Osmanoglu
10 feb. 2026, 08:39
Cuprins
  1. Oprire suspectă într-o zonă industrială
  2. Câinele polițist a confirmat suspiciunile
  3. Ancheta, în desfășurare
  4. Unul dintre cele mai importante cazuri recente

Un șofer român a fost reținut de polițiștii italieni după ce a fost prins transportând, cu un camion de mare tonaj, aproximativ 100 de kilograme de cocaină, cu o valoare estimată la circa 3 milioane de euro. Captura a avut loc într-o parcare din regiunea Toscana, unde bărbatul a atras atenția autorităților printr-o oprire considerată suspectă.

Oprire suspectă într-o zonă industrială

Șoferul a fost observat într-o parcare situată în apropierea unei zone industriale din Toscana, unde a oprit fără un motiv aparent. Comportamentul acestuia i-a determinat pe polițiști să efectueze un control de rutină, solicitând documentele și verificând încărcătura transportată, conform informațiilor publicate de RAI News.

Bărbatul s-a arătat vizibil agitat în timpul verificărilor și nu a reușit să ofere explicații clare cu privire la motivul opririi în acel loc. Oficial, transportul era declarat ca fiind format din îngrășăminte, destinate sudului Italiei.

Câinele polițist a confirmat suspiciunile

Suspiciunile oamenilor legii au fost rapid confirmate după intervenția câinelui polițist din dotarea echipajului. Patrupedul a semnalat imediat prezența drogurilor în interiorul camionului, determinând o percheziție amănunțită a TIR-ului.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit nu mai puțin de 100 de pachete de cocaină aproape pură, cu o greutate totală de aproximativ 100 de kilograme. Valoarea drogurilor pe piața neagră este estimată la aproximativ 3 milioane de euro.

Ancheta, în desfășurare

Șoferul român a fost reținut imediat și dus la audieri, iar poliția italiană a deschis o anchetă pentru a stabili proveniența drogurilor, dar și destinația finală a transportului.

Autoritățile încearcă să afle dacă bărbatul făcea parte dintr-o rețea mai amplă de trafic de droguri sau dacă acționa la ordinul unor grupări infracționale organizate.

Unul dintre cele mai importante cazuri recente

Captura are loc într-un context în care autoritățile italiene au intensificat controalele pe principalele rute de transport, în încercarea de a combate traficul de substanțe interzise.

Confiscarea unei cantități atât de mari de cocaină este considerată unul dintre cele mai importante cazuri recente din regiune și reprezintă o lovitură semnificativă pentru rețelele de trafic de droguri care operează pe teritoriul Italiei. Investigațiile continuă, iar autoritățile nu exclud noi rețineri în acest dosar.

