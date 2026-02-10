Un șofer român a fost reținut de polițiștii italieni după ce a fost prins transportând, cu un camion de mare tonaj, aproximativ 100 de kilograme de cocaină, cu o valoare estimată la circa 3 milioane de euro. Captura a avut loc într-o parcare din regiunea Toscana, unde bărbatul a atras atenția autorităților printr-o oprire considerată suspectă.
Șoferul a fost observat într-o parcare situată în apropierea unei zone industriale din Toscana, unde a oprit fără un motiv aparent. Comportamentul acestuia i-a determinat pe polițiști să efectueze un control de rutină, solicitând documentele și verificând încărcătura transportată, conform informațiilor publicate de RAI News.
Bărbatul s-a arătat vizibil agitat în timpul verificărilor și nu a reușit să ofere explicații clare cu privire la motivul opririi în acel loc. Oficial, transportul era declarat ca fiind format din îngrășăminte, destinate sudului Italiei.
Suspiciunile oamenilor legii au fost rapid confirmate după intervenția câinelui polițist din dotarea echipajului. Patrupedul a semnalat imediat prezența drogurilor în interiorul camionului, determinând o percheziție amănunțită a TIR-ului.
În urma verificărilor, polițiștii au descoperit nu mai puțin de 100 de pachete de cocaină aproape pură, cu o greutate totală de aproximativ 100 de kilograme. Valoarea drogurilor pe piața neagră este estimată la aproximativ 3 milioane de euro.
Șoferul român a fost reținut imediat și dus la audieri, iar poliția italiană a deschis o anchetă pentru a stabili proveniența drogurilor, dar și destinația finală a transportului.
Autoritățile încearcă să afle dacă bărbatul făcea parte dintr-o rețea mai amplă de trafic de droguri sau dacă acționa la ordinul unor grupări infracționale organizate.
Captura are loc într-un context în care autoritățile italiene au intensificat controalele pe principalele rute de transport, în încercarea de a combate traficul de substanțe interzise.
Confiscarea unei cantități atât de mari de cocaină este considerată unul dintre cele mai importante cazuri recente din regiune și reprezintă o lovitură semnificativă pentru rețelele de trafic de droguri care operează pe teritoriul Italiei. Investigațiile continuă, iar autoritățile nu exclud noi rețineri în acest dosar.