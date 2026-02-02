Un șofer român de 46 de ani a fost descoperit decedat în cabina camionului său, parcat într-o zonă industrială din Zelarino di Mestre, nordul . Autoritățile italiene investighează circumstanțele morții și verifică dacă factori medicali sau externi au contribuit la tragedie. Iată despre ce este vorba!

Descoperirea șocantă

Dimineața zilei de 31 ianuarie, angajații unei firme din apropiere au observat că camionul staționa de mai mult timp în curtea companiei. Îngrijorați, au mers să verifice dacă șoferul se afla în cabina vehiculului și au descoperit bărbatul întins pe scaune, fără semne vitale. Imediat au alertat autoritățile locale, scrie Adevărul.

La fața locului au sosit carabinierii și pompierii, care au demarat verificările. Din păcate, echipajele de salvare nu au mai putut face nimic, constătând decesul.

Ancheta autorităților

Potrivit publicației Nuova Venezia, primele verificări ale carabinierilor nu au relevat semne de violență. Totuși, cauza exactă a decesului nu a fost încă stabilită.

Ancheta continuă, urmând să fie analizate posibile probleme medicale, circumstanțe externe sau alte factori care ar fi putut contribui la tragedie.

Problemele șoferilor internaționali

Cazul readuce în prim-plan dificultățile cu care se confruntă șoferii de transport internațional. Aceștia petrec multe nopți în cabine, în condiții stresante și obositoare, iar perioadele lungi de stat la volan pot afecta sănătatea.

Mai mult, anul trecut, în luna iulie, un alt șofer român a fost găsit mort în cabina camionului său lângă un depozit Amazon din Helmstedt, Germania. Potrivit Asociației RoOmenia-Voluntari Europa, acesta a fost al treilea caz raportat începând cu 2025.

„Șoferul a ajuns cea mai ieftină piesă de schimb a camionului”, a atras atenția Adriana Mureșan, președinta asociației.

Aceste tragedii ridică întrebări serioase despre condițiile de muncă ale șoferilor de TIR și despre necesitatea unor reglementări mai stricte pentru odihna și siguranța lor. Autoritățile italiene continuă cercetările, iar familia victimei a fost informată despre incident.