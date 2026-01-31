Dincolo de croazierele luxoase și agitația portuară, Civitavecchia ascunde o poveste mult mai personală. curioși să vadă Italia dincolo de clișee au pornit într-o plimbare sinceră prin oraș. Au surprins atmosfera străzilor, forfota piețelor locale și detalii concrete despre costul locuințelor. Imaginile lor conturează o perspectivă autentică asupra vieții de zi cu zi.

Cum i-a cucerit Civitavecchia pe cei doi români

Ajunși recent în fostul oraș al piraților de pe litoralul Mării Tireniene, Adriana și Cristi au decis să le arate urmăritorilor lor cum arată viața reală dintr-unul dintre cele mai importante porturi ale Italiei. Experiența a fost prezentată într-un videoclip publicat pe canalul lor de .

Plimbarea prin oraș i-a surprins plăcut încă din primele clipe. Adriana a descris atmosfera ca fiind desprinsă dintr-un basm. „Odată ajunși aici, ce se vede cu ochiul liber o să vi se pară incredibil”, a spus românca.

Cristi a remarcat imediat curățenia orașului și clădirile bine întreținute, multe dintre ele recent renovate. „Foarte curat, surprinzător de curat. O bună parte din clădiri par renovate sau întreținute foarte bine”, a precizat românul, notează click.ro.

Explorarea a continuat într-o piață locală, unde tarabele de afară ofereau diverse obiecte. În interior se găsea de toate, de la fructe și legume proaspete până la carne, mezeluri, lactate și fructe de mare.

Cei doi au observat și programul scurt al magazinelor din piață, deschise doar până la ora 13:00. Este un detaliu care spune multe despre ritmul relaxat al orașului.

Cât de ușor poți negocia și ce prețuri găsești în Civitavecchia

Experiența din piață le-a arătat rapid că aici negocierea este parte din normalitate: Cristi a explicat că multe produse nu au preț afișat și că suma inițială poate fi redusă considerabil, uneori chiar la jumătate. Adriana a atras atenția asupra unui detaliu mai delicat. Vânzătorii îți stabilesc prețul și în funcție de cum arăți sau cum ești îmbrăcat.

Plimbarea lor a continuat cu descoperirea unui panou plin de . Acolo au găsit oferte extrem de variate, de la o vilă de 550.000 de euro până la un magazin de doar 17.000 și un garaj la 23.000. De asemenea, era listat un apartament la mansardă la 29.000 de euro și un apartament renovat, de 186 mp, la prețul de 129.000 de euro.

Farmecul orașului s-a făcut simțit mai ales pe străduțele înguste, pline de viață și decorate colorat. Acestea le-au amintit de fiesta spaniolă, dar cu un aer clar italian. Printre buticurile cochete și agitația plăcută a cartierelor, Adriana a ajuns la concluzia că prețurile locuințelor sunt surprinzător de accesibile.