Un taximetrist s-a trezit cu dosar penal după ce şi-a ameninţat clienţii cu moartea, nemulţumit fiind de bacșișul pe care l-a primit

Polițiștii din Brașov au deschis un dosar penal unui care și-a amenințat cu moartea clienții, nemulţumit fiind de bacșișul pe care l-a primit în urma unei curse efectuate în municipiul Braşov, informează

Potrivit unuia dintre pasageri, cele trei persoane care erau în taxi au fost ameninţate cu moartea pentru că în urma unei curse, i-au lăsat bacșiș doi lei taximetristul, iar acesta a mai cerut încă doi lei.

Pe fondul nemulțumirii șpăgii, pasagerilor în mașină.

„Din cercetările efectuate în cauză a reieșit faptul că, la data de 30 iulie 2022, în urma efectuării unei curse cu un mijloc de transport public de persoane, în regim taxi, unui bărbat, în vârstă de 65 ani, din municipiul Brașov, pe fondul unor discuții contradictorii, referitoare la prețul final al cursei, i-ar fi fost adresate cuvinte și expresii jignitoare, precum și amenințări cu acte de violență, de către conducătorul mijlocului de transport public de persoane, în regim taxi”, a transmis IPJ Brașov.

„Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 52 ani, din municipiul Brașov. În cauză, s-a întocmit dosar penal în care sunt efectuate cercetări, in rem, în vederea clarificării și stabilirii cu exactitate a stării de fapt, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ‘purtare abuzivă’, instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, în care se va propune soluție legală la finalizarea cercetărilor”, a mai declarat IPJ Braşov.