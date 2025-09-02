Incendiu izbucnit la un restaurant după ce un tir a doborât doi stâlpi de electricitate

Un restaurant din a fost cuprins de flăcări după ce un tir a intrat în doi stâlpi de și i-a doborât. O parte din localitate a rămas fără energie electrică, de asemenea.

Acoperișul restaurantului a fost cuprins de flăcări puternice, în localitatea Pătulele. În doar câteva minute, flăcările s-au extins și au cuprins întreaga clădire.

„M-a sunat un prieten şi mi-a zis, bă, vino repede că a dat unul cu tirul, a rupt firele de curent. După ce au venit băieţii de la Electrica şi au oprit curentul, după 10 minute după ce au oprit curentul, a început să iasă fum şi foc. E distrus aproape tot”, a declarat George Stângaciu, administratorul restaurantului, conform .

Totul a început de la un scurtcircuit, după ce doi stâlpi de electricitate au fost doborâţi de un autotren.

Pompierii ajunși la fața locului s-au luptat cu flăcările minute bune.

„Ne-am deplasat la locul intervenţiei cu două autospeciale cu apă şi spumă, o ambulanţă de prim ajutor, un SMURD. Am localizat şi lichidat incendiul”, a declarat Adrian Tuică, ISU Mehedinţi.

Pe lângă restaurantul cuprins de flăcări, o parte din localitate a rămas fără curent electric.

Pe de altă parte, din fericire, nu au existat victime, ci doar pagube materiale semnficative.