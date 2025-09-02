B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Incendiu izbucnit la un restaurant după ce un tir a doborât doi stâlpi de electricitate

Incendiu izbucnit la un restaurant după ce un tir a doborât doi stâlpi de electricitate

Selen Osmanoglu
02 sept. 2025, 09:48
Incendiu izbucnit la un restaurant după ce un tir a doborât doi stâlpi de electricitate
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao

Un restaurant din Mehedinți a fost cuprins de flăcări după ce un tir a intrat în doi stâlpi de electricitate și i-a doborât. O parte din localitate a rămas fără energie electrică, de asemenea.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • De la ce a pornit totul

Ce s-a întâmplat

Acoperișul restaurantului a fost cuprins de flăcări puternice, în localitatea Pătulele. În doar câteva minute, flăcările s-au extins și au cuprins întreaga clădire.

„M-a sunat un prieten şi mi-a zis, bă, vino repede că a dat unul cu tirul, a rupt firele de curent. După ce au venit băieţii de la Electrica şi au oprit curentul, după 10 minute după ce au oprit curentul, a început să iasă fum şi foc. E distrus aproape tot”, a declarat George Stângaciu, administratorul restaurantului, conform Observator.

De la ce a pornit totul

Totul a început de la un scurtcircuit, după ce doi stâlpi de electricitate au fost doborâţi de un autotren.

Pompierii ajunși la fața locului s-au luptat cu flăcările minute bune.

„Ne-am deplasat la locul intervenţiei cu două autospeciale cu apă şi spumă, o ambulanţă de prim ajutor, un SMURD. Am localizat şi lichidat incendiul”, a declarat Adrian Tuică, ISU Mehedinţi.

Pe lângă restaurantul cuprins de flăcări, o parte din localitate a rămas fără curent electric.

Pe de altă parte, din fericire, nu au existat victime, ci doar pagube materiale semnficative.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
Eveniment
Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
Eveniment
Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
Românii care au terenuri arabile pot primi 10.000 de euro, dacă le transformă în păduri, dar și subvenții pe 12 ani / Care sunt condițiile
Eveniment
Românii care au terenuri arabile pot primi 10.000 de euro, dacă le transformă în păduri, dar și subvenții pe 12 ani / Care sunt condițiile
Vacanță de coșmar în Grecia. O familie de români a rămas fără mașina de 35.000 de euro, după ce le-a fost furata din curtea pensiunii
Eveniment
Vacanță de coșmar în Grecia. O familie de români a rămas fără mașina de 35.000 de euro, după ce le-a fost furata din curtea pensiunii
Efectul medicamentelor de slăbit asupra pacienților cu probleme cardiace. Studiu medical
Eveniment
Efectul medicamentelor de slăbit asupra pacienților cu probleme cardiace. Studiu medical
Un tânăr a fost lovit cu coasa, sub ochii tatălului. Agresorul, un membru al familiei
Eveniment
Un tânăr a fost lovit cu coasa, sub ochii tatălului. Agresorul, un membru al familiei
Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Nicușor Dan: „V-au făcut farmece serviciile”
Eveniment
Tudor Chirilă, mesaj dur pentru Nicușor Dan: „V-au făcut farmece serviciile”
Viața la bloc și protecția datelor personale. Locatarii au dreptul să primească înregistrările video în care apar
Eveniment
Viața la bloc și protecția datelor personale. Locatarii au dreptul să primească înregistrările video în care apar
Directoarea creșei din Timișoara, unde un copil a murit înecat, a fost reținută. Cum s-a produs tragedia
Eveniment
Directoarea creșei din Timișoara, unde un copil a murit înecat, a fost reținută. Cum s-a produs tragedia
Nou mesaj RO-ALERT la Tulcea: Populaţia, avertizată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Eveniment
Nou mesaj RO-ALERT la Tulcea: Populaţia, avertizată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian
Ultima oră
11:48 - Scenă halucinantă în Prahova: o femeie a fost bătută, apoi lovită cu mașina de amantul său. Unde a fost găsit agresorul
11:48 - Ilie Bolojan, anunț despre o eventuală demisie dacă nu vor fi adoptate măsuri privind administrația: „Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, e greu să exerciți această poziție”
11:30 - Oana Lis: „O să ajungem să stăm în întuneric”. Cât i-a venit factura la energie electrică
11:27 - Bolojan a pus ochii pe Protecția Consumatorilor. Câți funcționari vrea să concedieze din ANPC
11:23 - Ilie Bolojan: „Nu mi se pare normal să luăm impozite supliemntare de la cetățeni și în loc să meargă la investiții, se duc spre cheltuieli inutile”
11:21 - Tânărul care a lovit un livrator străin în București, audiat la Parchet. Ce postări făcea în mediul online
11:07 - Motivul pentru care Tily Niculae păstrează secret motivul divorțului de tatăl copiilor ei
10:55 - Ilie Bolojan, despre nemulțumirile privind reducerea posturilor din administrație: „Le spunem oamenilor că vom face reduceri, a căror efecte sunt aproape nule, pentru că desființează doar posturi care ipotetic nu au fost înființate”
10:27 - Un băiat de 10 ani a murit, după ce a plâns ore în șir la școală. Ce s-a întâmplat
10:26 - Avertisment tansmis de Ilie Bolojan, dacă nu se face reforma administrației locale: „Riscăm ca tot ceea ce încasăm suplimentar să se ducă pe cheltuieli de personal”