Traian Avarvarei
08 ian. 2026, 11:35
Sursa foto simbol: Inquam Photos / George Călin

În urma unei defecțiuni tehnice semnificative pe secția de cale ferată Periș-Buftea, trenurile CFR Călători au acumulat peste 6.500 de minute de întârziere.

Ce spune CFR SA despre întârzierile trenurilor CFR Călători

„Ca urmare a unor probleme tehnice apărute în data de 7 ianuarie 2026 la instalaţia de dirijare a traficului, aferentă infrastructurii feroviare publice administrate de CFR SA, pe secţia Periş – Buftea (linia M500), un număr de 43 trenuri operate de CFR Călători au înregistrat întârzieri cuprinse între 50 şi 240 de minute, totalul cumulat al minutelor de întârziere fiind de 6.525. Circulaţia trenurilor s-a realizat şi se realizează în baza măsurilor operative dispuse de administratorul infrastructurii feroviare – CFR SA”, a transmis CFR SA, într-un comunicat.

„O societate comercială a secţionat accidental cablurile”

Circulaţia feroviară pe secţia Periş – Buftea a fost afectată, miercuri seară, de un incident tehnic în zona lucrărilor desfăşurate de o societate terţă, la kilometrul feroviar 22+110.

„În cursul executării lucrărilor, o societate comercială a secţionat accidental cablurile de semnalizare. Ca urmare a acestui incident, circulaţia feroviară pe secţia Periş – Buftea se desfăşoară la cale liberă. Trenurile de călători pot înregistra întârzieri faţă de graficul normal de circulaţie”, se arată în informarea oficială.

Circulația pe firul 1 a fost reluată în condiţii normale începând cu ora 21:10, iar pe firul 2 la ora 22:10.

