Un turist polonez a murit în Munții Făgăraș / Ce transmit salvamontiștii: „Rugăm turiștii să aibă grijă să nu se accidenteze”

Un turist polonez a murit, vineri, 4 august, în Munții Făgăraș. În vederea preluării de IML, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat de salvamontiști până la drumul Transfăgărășan, pentru că elicopterul SMURD nu are voi să ia decedați la bord.

Ce transmit salvamontiștii, după ce un turist polonez a murit în Munții Făgăraș

„Din păcate victima, cetățean polonez, a decedat. Elicopterul SMURD nu are voie să ia decedați la bord, chiar dacă acea victima moare în timpul acțiunii de salvare (!!!). Așa că elicopterul pur și simplu a plecat, iar noi am suplimentat salvatorii montani pentru a transporta corpul turistului de sub Nerlinger până la drumul Transfăgărășan, în vederea preluării de către IML.

Urmare acestei măiastre proceduri, rugăm turiștii să aibă grijă să nu se accidenteze în această seară, întrucât atât patrula argeșeană, cât și cea sibiană, sunt în acțiune până la miezul nopții.

Mulțumim pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții Salvamont Argeș, pe Facebook.