Un zbor a fost anulat după ce un pasager a folosit podeaua pe post de toaletă. „Cineva a crezut că este amuzant”

Pasagerii de la bordul unui avion EasyJet, cu ruta Tenerife-Londra, au trecut prin momente dificile după ce un călător a folosit podeaua pe post de toaletă, ceea ce a dus la

După gestul de neconceput al unui călător, a decis ca avionul să nu decoleze, până când va fi făcută curățenie, chiar dacă erau pasageri care așteptau să ajungă la destinație. Astfel, aceștia au primit cazare și mâncare, până când zborul a putut fi reprogramat, conform

După îmbarcare, oamenii au sesizat că avionul nu decolează. Aceștia să gândeau că poate au apărut probleme tehnice, dar nicidecum la ceea ce s-a întâmplat de fapt.

„Se pare că cineva a considerat amuzant să-și facă nevoile pe jos, în toaleta din partea din față a avionului, așa că vom sta aici peste noapte. Ne vom asigura că toți pasagerii sunt cazați la hoteluri. Ne vedem mâine dimineață”, a transmis pilotul aeronavei.

Real good of to delay the flight 3.5 hours with 0 communication then decide to cancel it altogether because someone took a shit on the toilet floor🤯 quite literally couldn’t make this shit up🥲

