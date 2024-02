Un zid din epoca de piatră, lung de 1 km, găsit pe fundul Mării Baltice „ar putea fi cea mai veche megastructură din Europa”

Un zid din descoperit sub valurile de pe coasta baltică a Germaniei ar putea fi c , spun cercetătorii.

Zidul ar fi fost folosit la vânătoare

Zidul, care se întinde pe aproape un kilometru de-a lungul fundului mării în Golful Mecklenburg, a fost observat accidental când oamenii de știință au operat un sistem sonar cu fascicule multiple de pe o navă de cercetare într-o excursie de studenți la aproximativ 10 km în larg.

O inspecție mai atentă a structurii, numită Blinkerwall, a relevat aproximativ 1.400 de pietre mai mici care par să fi fost poziționate pentru a conecta aproape 300 de bolovani mai mari, dintre care mulți erau prea grei pentru ca grupuri de oameni să le fi mutat.

Zidul scufundat, descris ca o „descoperire palpitantă”, este acoperit de 21 de metri de apă, dar cercetătorii cred că a fost construit de vânători-culegători de lângă un lac sau mlaștină în urmă cu mai bine de 10.000 de ani.

Deși scopul zidului este greu de demonstrat, oamenii de știință bănuiesc că a servit drept ajutor pentru vânătorii care urmăreau turmele de reni.

„Animalele urmeează drumul de lângă acest fel de structuri, nu încearcă să sară peste ele”, a spus Jacob Geersen de la Institutul Leibniz pentru Cercetarea Mării Baltice din Warnemünde, un oraș portuar german de pe coasta Baltică.

Un al doilea zid care a trecut de-a lungul Blinkerwall ar putea fi îngropat în sedimentele de pe fundul mării, scriu cercetătorii în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Peretele ar fi forțat animalele să intre în lacul din apropiere, încetinindu-le și făcându-le să fie ușor de vânat pentru oamenii cu sulițe sau cu arcuri și săgeți.