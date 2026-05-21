Scene de groază în România. Un bărbat a fost atacat de un urs. În ce stare se află victima

Ana Maria
21 mai 2026, 19:55
sursă foto: Facebook Romsilva
Cuprins
  1. Unde l-a atacat ursul pe bărbatul de 72 de ani
  2. Bărbat atacat de urs: Care este starea victimei
  3. Când a avut loc un alt incident grav în aceeași zonă

Un bărbat în vârstă de aproximativ 72 de ani a fost atacat de un urs, joi după-amiază, în apropierea localității Bichigiu, din județul Bistrița-Năsăud. Incidentul s-a produs într-o zonă dificil de accesat, aflată la aproximativ 1,5 kilometri de cel mai apropiat drum, iar echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență.

Victima a fost găsită în viață și a primit îngrijiri medicale la fața locului, înainte de a fi evacuată din zona izolată.

Unde l-a atacat ursul pe bărbatul de 72 de ani

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a anunțat că apelul de urgență a fost primit joi, iar salvatorii au fost trimiși imediat în afara localității Bichigiu.

”În urmă cu puţin timp, a fost solicitat sprijinul forţelor de intervenţie pentru o persoană rănită în urma unui atac de urs, în afara localităţii Bichigiu, într-o zonă greu accesibilă, aflată la aproximativ 1,5 km de cea mai apropiată cale de acces”, a precizat ISU Bistrița-Năsăud.

Intervenția a fost complicată de condițiile din teren, dar și de problemele de comunicație din zonă.

Bărbat atacat de urs: Care este starea victimei

Potrivit autorităților, bărbatul era conștient în momentul în care a fost găsit de echipele de salvare și putea comunica cu salvatorii.

”Victima este conştientă şi cooperantă, prezintă o plagă la membrul inferior stâng şi multiple plăgi la nivelul membrelor superioare, abdomenului şi spatelui. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 72 de ani. Echipajul de paramedici îi acordă primul ajutor în vederea pregătirii pentru evacuare din zonă”.

Autoritățile au precizat că semnalul telefonic foarte slab a îngreunat contactul cu apelantul, potrivit Știripesurse.

”Din cauza semnalului foarte slab din zonă, comunicarea cu apelantul se realizează cu dificultate. La caz au fost alocate un echipaj de prim ajutor SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean şi SVSU”.

Când a avut loc un alt incident grav în aceeași zonă

Zona Bichigiu a mai fost scena unui incident dramatic în această lună. La începutul lunii mai, o femeie dispărută după ce plecase către un imobil aflat în afara localității a fost găsită fără viață. Pe corpul victimei au fost observate urme compatibile cu atacul unui animal sălbatic, iar primele indicii au arătat că ar fi fost vorba, cel mai probabil, despre un urs.

