Sezonul de schi s-a încheiat weekendul trecut în Poiana Brașov, după 87 de zile în care s-au înregistrat 1,7 milioane de treceri prin turnichete. Chiar dacă a fost zăpadă puțină, au fost menținute cu ajutorul zăpezii artificiale, atingând un record de 40.000 de treceri într-o singură zi.

Câți turiști au profitat de sezonul de schi în Poiana Brașov

Numărul mare de pasionați de sporturi de iarnă care au vizitat stațiunea a confirmat faptul că Masivul Postăvarul rămâne destinația principală pentru schi și snowboard. Chiar dacă vremea a fost capricioasă, tehnologia de înzăpezire a permis funcționarea domeniului schiabil la parametri optimi pentru turiști.

„În cele 87 de zile cât a durat sezonul, au fost înregistrate peste 1,7 milioane de treceri prin turnichete, ajungând la o medie zilnică de 20.000 de treceri. Recordul a fost de aproape 40.000 de treceri într-o singură zi. Deşi condiţiile meteo nu au fost întotdeauna cele mai bune – au fost puţine precipitaţii sub formă de ninsoare, multe zile cu temperaturi pozitive – sistemul de producere a zăpezii artificiale şi-a confirmat, încă o dată, utilitatea. Peste 90% din zăpada necesară amenajării pârtiilor a fost zăpadă artificială”, este bilanţul făcut public joi de .

Câți metri de zăpadă artificială s-au produs

Administratorii au fost nevoiți să producă peste 380.000 de metri cubi de zăpadă artificială pentru a compensa lipsa precipitațiilor naturale. Instalațiile au funcționat timp de 36 de zile, existând perioade în care tunurile și lănciile au mers neîncetat timp de 24 de ore pentru a asigura stratul necesar pe pârtii. Procesul a început pe 13 decembrie 2025 și s-a încheiat pe 19 februarie 2026, profitând de ferestrele cu temperaturi scăzute.

Câte intervenții au avut salvamontiștii în acest sezon

Aglomerația de pe pârtii a dus la numeroase incidente care au necesitat prezența echipelor de salvare montană pe tot parcursul celor trei luni. Deși numărul persoanelor transportate la spital a fost mai mic față de anul trecut, luna februarie a stabilit un record negativ în ceea ce privește numărul de solicitări pentru salvamontiști.

„În sezonul de schi 2025-2026, Serviciul Public Local Salvamont Braşov a fost solicitat să intervină în 525 de cazuri, implicând 538 de persoane care s-au accidentat, rătăcit sau a trebuit să fie evacuate, înregistrându-se o medie de peste 6 cazuri pe zi. Dintre acestea, 167 de persoane care s-au accidentat au fost predate structurilor SAJ/SMURD, în vederea transportului către unităţile spitaliceşti, pentru investigaţii suplimentare de specialitate, cu 88 de persoane mai puţine faţă de sezonul trecut. Luna cea mai aglomerată ca număr de intervenţii a fost februarie, cu 320 de cazuri, implicând 244 de persoane”, mai arată bilanţul.