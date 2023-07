Vacanță în Grecia: „Cu 10 euro mâncam 4 persoane”. Minusuri: „Au venit cu grătarul de acasă și îl încingeau pe balcon”

Unul dintre românii care și-au încheiat concediul a relatat întreaga poveste a vacanței sale petrecute cu familia, de la momentul neașteptat al rezervării pentru cazare, până la drum și rutina zilnică din Thassos.

A rezervat încă de anul trecut un studio pentru 7 nopț, foarte ieftin

A plătit în luna mai, pentru familia sa formată din 2 adulți și doi copii mai puțin de 400 de euro, după cum a scris pe Forum Thassos.

„Anul trecut la începutul lui decembrie, plictisindu-mă, așa dintr-o dată mi-a venit ideea să intru pe booking și să fac o rezervare în Thassos. Și cum am zis, așa am și făcut. S-a mirat și nevasta când am anunțat-o.

Am rezervat 7 nopți în Chrysi Ammoudia, un studio pentru 4 persoane (2 adulți+2 copii) la prețul de 396€. Perioada 19-26 iunie 2023.

„Cazarea foarte bună, camera spațioasă, bucătărioară, curățenie făcută zilnic, schimbat așternuturi și prosoape la 3 zile. Hârtie igienică și săpun la discreție.

M-au deranjat două aspecte minore la această cazare: 1.Cabina de duș extrem de mică, nu am văzut niciodată așa ceva. Nu puteai face nicio mișcare înăuntru, nici vorbă să te poți spăla pe tot corpul;

2.Balcoanele foarte apropiate, în cel alăturat nouă erau niște basarabeni care, nu o să va vină să credeți, dar au venit cu grătarul de acasă și îl încingeau pe balcon, mai făceau o ceafă de porc, o pulpă de pui. Anul viitor o să vin și eu pregătit cu 50 de mici congelați și vreo 20 de cefe + 2 baxuri de bere Noroc la 3 litri, să chefuiesc și eu pe balcon la pensiune în Thassos. Boxă JBL am deja.” – a scris turistul, citat de .

Românul a spus cât costa mâncarea la prânz: „Pe la 12 deja ne era foame, dar tavernele se deschid mai târziu, așa că pentru fiecare prânz în Thassos am optat pentru o salată grecească, făcută la bucătaria din cameră.

Cu 10€ mâncam patru persoane, cumpăram de la magazinul din proximitate roșii, castraveți, ardei, măsline, pita și feta. Ieftin, practic, gustos.Iar apoi somn de voie, care e gratis pentru toată lumea. Seara o nouă sesiune de baie, dar de această dată plecam cu mașina la alte plaje.”