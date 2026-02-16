Vacanță în Grecia: Republica Elenă continuă să fie o destinație preferată a românilor datorită plajelor spectaculoase, insulelor pitorești și orașelor încărcate de istorie. Gastronomia sa atrage, de asemenea, turiști din întreaga lume. Însă, pentru o vacanță aproape perfectă, trebuie să știi când să mergi, astfel încât să te bucuri de vreme bună, să eviți aglomerația și să plătești mai puțin.

Vacanță în Grecia: Când este sezonul turistic și ce luni sunt cele mai aglomerate

Sezonul oficial în Grecia se întinde între mai și octombrie, cu temperaturi între 21 și 32 de grade Celsius, iar zilele însorite sunt aproape garantate, potrivit . Lunile de vârf, iunie, iulie, august și începutul lui septembrie, aduc mulți turiști, iar prețurile la cazare și transport ating maximele anului.

Dacă vrei să eviți aglomerația și costurile ridicate, cele mai bune perioade sunt aprilie, iunie și septembrie-octombrie. Atunci vremea este plăcută, majoritatea hotelurilor și restaurantelor sunt deschise, iar experiența este mult mai relaxantă.

Vacanță în Grecia: Ce avantaje există primăvara și toamna

Primăvara, în special aprilie și mai, natura este spectaculoasă, iar temperaturile cresc treptat. Este perioada ideală pentru plimbări, vizitarea obiectivelor istorice și drumeții, chiar dacă marea poate fi mai rece pentru înot.

Toamna, mai ales septembrie și octombrie, mulți turiști consideră că este cea mai bună perioadă pentru Grecia. Marea rămâne caldă după lunile toride de vară, temperaturile sunt confortabile, iar aglomerația scade considerabil. În plus, hotelurile și operatorii turistici oferă reduceri după sezonul de vârf.

Când este Grecia cea mai aglomerată și când e liniște

Luna august atrage cei mai mulți turiști, numărul acestora poate fi de peste șase ori mai mare decât iarna. Insule ca Santorini sau Mykonos devin extrem de aglomerate, iar rezervările trebuie făcute din timp.

Între noiembrie și martie, Grecia este mult mai liniștită, temperaturile scad între 7 și 16 grade, iar ploile sunt mai frecvente. Aceasta este perioada ideală pentru vizitarea ruinelor antice, muzeelor și orașelor, însă multe hoteluri și restaurante se închid, iar transportul este limitat.

Când să mergi în Grecia, dacă vrei vreme bună, fără arșiță

Pentru soare și temperaturi plăcute, mai și septembrie sunt lunile ideale. În mai, Atena ajunge la aproximativ 25°C, iar în iunie la 29°C, perfecte pentru plajă și explorări. În plină vară, temperaturile pot depăși 32°C, mai ales pe continent și în Creta, iar vizitele la obiective turistice pot deveni obositoare.

Insulele mai puțin aglomerate, cum este Kefalonia, oferă o experiență mai relaxată. Sfârșitul primăverii și începutul toamnei oferă condițiile cele mai bune pentru plimbări, excursii și explorări.

Vacanță în Grecia: Cum să plătești mai puțin pentru o vacanță

Pentru tarife mai mici, rezervă cu 45-60 de zile înainte, mai ales în perioadele de tranziție. Biletele de avion se pot găsi chiar și cu 6-9 luni înainte, cu reduceri de până la 40%. De asemenea, în extrasezon hotelurile fac oferte avantajoase, iar agențiile de turism pun la dispoziție pachete promoționale.