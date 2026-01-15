B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit

Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit

Ana Maria
15 ian. 2026, 14:47
Val de reacții după gafa MAI de Ziua Culturii Naționale: Titlul și versurile unei poezii de Eminescu, scrise greșit
Sursa foto: Facebook / Poliția Română
Cuprins
  1. Val de reacții după gafa MAI. Care sunt versurile corecte ale poeziei lui Eminescu
  2. Cum a reacționat Ministerul Afacerilor Interne
  3. Val de reacții după gafa MAI. Ce reacții au avut utilizatorii din mediul online

Val de reacții după gafa MAI. O postare publicată de Ministerul Afacerilor Interne pe Facebook, de Ziua lui Mihai Eminescu, s-a transformat rapid într-un subiect intens dezbătut în mediul online. De Ziua Culturii Naționale, instituția a încercat să marcheze momentul prin câteva versuri ale lui Mihai Eminescu, însă, citatul era greșit, iar titlul poeziei nu corespundea creației originale a poetului.

Postarea inițială suna astfel:

„De vezi codrii de aramă / De departe vezi albind / Ş-auzi mândra glăsuire/ A pădurii de argint.” Mihai Eminescu „De ce nu-mi vii”.

Sursa foto: Facebook / Ministerul Afacerilor Interne, Romania

Val de reacții după gafa MAI. Care sunt versurile corecte ale poeziei lui Eminescu

Utilizatorii rețelei sociale au semnalat rapid eroarea, subliniind că versurile corecte sunt:

„De treci codri de aramă, de departe vezi albind/ S-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint”, iar poezia aparține creației „Călin (file din poveste)”, nu „De ce nu-mi vii”.

Cum a reacționat Ministerul Afacerilor Interne

După apariția criticilor, MAI a revenit cu o actualizare și și-a cerut scuze public pentru greșeală:

„În postarea de astăzi, dedicată Zilei Culturii, am comis o eroare legată de poezia citată, scrisă de Mihai Eminescu. Regretăm eroarea şi vă mulţumim tuturor celor care aţi fost vigilenţi şi ne-aţi ajutat să corectăm. PS: Ne bucurăm să vedem că versurile lui Eminescu sunt cunoscute şi iubite”, a transmis instituția.

Postarea a fost ulterior modificată, cu versurile și titlul corectate.

Val de reacții după gafa MAI. Ce reacții au avut utilizatorii din mediul online

Comentariile nu au întârziat să apară, iar multe dintre ele au fost ironice sau critice la adresa instituției. Unele reacții au avut un ton agresiv sau au conținut insulte.

„De ce nu-mi vii MAI strigau toate victimele nepăsării voastre, aşa”, a scris un utilizator.

Alții au comentat: „Aţi văzut codrii dar nu aţi văzut poezia”, „Nu e (De ce nu – mi vii…)”, „Ati masacrat poezia, si e Calin -file de poveste, mai deschideti si voi o carte”.

Subiectul a fost intens dezbătut în mediul online, fiind un nou exemplu de gafă instituțională devenită virală.

