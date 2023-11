Valul de aer arctic aduce iarna în toată țara: Coduri galben și portocaliu de vânt intens și ninsori abundente

Valul de aer arctic care a adus iarna în nordul României, coboară spre sud, cu viscol și ninsori abundente. În Maramureș, prima victimă a căderilor masive de zăpadă a fost un tir blocat în Pasul Gutâi, iar vijelia a provocat căderea unui copac pe carosabil în drumul dintre Sighetu Marmației și Satu Mare. Utilajele de deszăpezire au intervenit pentru a menține circulația în Pasul Tihuța, unde vântul puternic a doborât copaci chiar în fața unui tren.

Alerte meteo: Cod galben și portocaliu – intensificări ale vântului și precipitații mixte abundente

Intervalul de valabilitate al atenționării este cuprins între 25 noiembrie, ora 10:00, și 26 noiembrie, ora 18:00. Fenomenele vizate includ intensificări ale vântului, viscol și precipitații însemnate cantitativ.

În Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, precum și în sudul și estul Transilvaniei, se anunță condiții meteorologice dificile. Vor fi precipitații, sub formă de ninsoare la munte, iar în restul zonelor va ploua, urmate de ninsori treptate în noaptea de sâmbătă spre duminică (25/26 noiembrie). Cantitățile de apă vor ajunge la 25…35 l/mp.

Vântul va suferi intensificări, cu rafale în general de 60…75 km/h, iar se vor înregistra intervale cu viscol și vizibilitate scăzută.

Cod portocaliu de precipitații abundente

Intervalul de valabilitate al atenționării este între 25 noiembrie, ora 10:00, și 26 noiembrie, ora 18:00. În județele Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța se prognozează precipitații abundente, cu acumulări de 50…60 l/mp și izolat 70 l/mp.

Cod portocaliu – viscol în județele de est, Carpații Meridionali și de Curbură

În perioada 26 noiembrie, ora 02:00 – 26 noiembrie, ora 16:00, este in vigoare o alertă de viscol valabilă în județele Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Tulcea, Constanța, Vrancea, Galați, Vaslui și Bacău, Carpații Meridionali și de Curbură.Vântul va avea intensificări susținute cu rafale în general de 85…90 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi intensificări susținute ale vântului cu rafale de 90…110 km/h, va ninge și va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Situația în București: Cod Galben

Bucureștiul este sub atenționare de cod galben din cauza vântului puternic și precipitațiilor abundente care vor afecta și orașul. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni indică temperaturi scăzute, dar și o posibilă încălzire la sfârșitul minivacanței de 1 Decembrie.