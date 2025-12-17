Vedeta echipei naționale, întâlnire cu Nicușor Dan. Unde s-a văzut Radu Drăgușin cu președintele

Marți seară, Nicușor Dan s-a întâlnit, la Londra, cu reprezentanții comunității românești din Marea Britanie. La întrevedere și-a făcut apariția și Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham și al echipei naționale.

Întâlnire între Radu Drăgușin și Nicușor Dan

Fundaşul echipei Tottenham Hotspur, Radu Drăguşin, a fost printre românii Marea Britanie care s-au întâlnit cu Nicușor Dan la Ambasada României la Londra. Fotbalistul s-a declarat încântat de întâlnirea cu șeful statului și i-a promis că ne calificăm la Campionatul Mondial.

„Este o onoare să fiu aici, Mă bucur să fiu printre români să aud din nou limba română. Este dificil când pleci de acasă, eu am plecat de la 16 ani. Dar este o experienţă din care am învăţat multe lucruri.

Sperăm să ne calificăm şi să fim în formă cât mai bună. Vom fi în formulă completă la baraj, deci sigur vom avea o şansă bună. Suntem motivaţi să obţinem victoria.” a spus

„O întâlnire extraordinar de bună și caldă cu comunitatea de români din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Diaspora românească este o resursă neprețuită care păstrează identitatea vie și duce România mai departe, oriunde s-ar afla.”, a transmis, la rândul său, președintele Nicușor Dan.

Radu Drăgușin a revenit la antrenamente

Evaluat la 22 de milioane de euro de site-urile de specialitate, internaţionalul român a suferit o accidentare gravă la finalul lunii ianuarie 2025, într-un meci din UEFA Europa League. Drăguşin s-a rupt la ligamentul încrucişat anterior, problemă medicală care continuă să îl ţină departe de prima echipă a londonezilor.

Cu toate acestea, fundaşul central este tot mai aproape de revenire. A evoluat deja în două partide amicale pentru echipa a doua a lui Tottenham, însă nu este încă sută la sută apt pentru a fi inclus în lotul pregătit de Thomas Frank.

Potrivit publicaţiei , revenirea lui Drăguşin la prima echipă ar putea avea loc în ianuarie 2026, la aproximativ un an de la ultimele sale minute jucate în tricoul lui Spurs.

Nu doar londonezii îl așteaptă să redevină apt de joc, ci și echipa națională a României. Mircea Lucescu, selecționerul “tricolorilor”, a anunțat că îl are în vizor pentru barajul cu Turcia, din martie.