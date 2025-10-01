Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Fundașul echipei Tottenham și internațional român, în vârstă de 23 de ani, a făcut pasul cel mare în viața personală. Fotbalistul s-a logodit cu aleasa inimii lui, Ioana Stan. Anunțul a fost făcut printr-o postare emoționantă pe Instagram, unde a publicat câteva fotografii din momentul cererii, însoțite de mesajul: „Tu. Eu. Mereu”.

Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie. Cine este Ioana Stan

Ioana Stan are aceeași vârstă cu iubitul ei, 23 de ani, și este studentă la Facultatea de Arhitectură. Atunci când Drăgușin a fost transferat la Tottenham, ea a decis să se mute alături de el la Londra, unde își continuă studiile.

„Este ceea ce îi trebuie lui Radu. Mă bucur că s-au mutat împreună. Ea o să continue acolo școala. E în anul patru la Arhitectură, din șapte ani. Nu e o fată care vrea în cluburi. E o dragoste frumoasă între ei”, spunea impresarul , în urmă cu câteva luni.

Ce spune impresarul fotbalistului despre relația celor doi

Florin Manea a avut numai cuvinte de laudă la adresa Ioanei Stan, subliniind maturitatea și sprijinul pe care aceasta i-l oferă jucătorului. „E o fată cu picioarele pe pământ, o fată educată. Tatăl ei face blocuri, construiește. Au o situație financiară bună. Pentru standardele României, sunt bogați. (…) Vine la meciuri, e fana lui numărul unu. Dar este o fată foarte inteligentă care înțelege că viața de sportiv necesită sacrificii și este dispusă să le facă lângă el”, a declarat Manea, potrivit .

În ce stadiu al carierei se află Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a trecut printr-o perioadă dificilă, fiind accidentat în februarie, în timpul unui meci din Europa League. Între timp, fundașul s-a recuperat complet și a revenit la antrenamente cu echipa londoneză. Totuși, chiar dacă a fost inclus pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu pentru acțiunea echipei naționale din octombrie, Drăgușin nu va putea fi folosit încă.