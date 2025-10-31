Veste importantă pentru Gorj! Radu Miruță a anunțat astăzi că orașul Novaci, cu zona Rânca, a fost oficial declarat stațiune turistică de interes național. Decizia, aprobată de Guvern, marchează un pas important pentru dezvoltarea turistică și economică a zonei.

Ce spune Radu Miruță despre zona Rânca

„Rânca este, pentru mine, unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească. Are o frumusețe care îți taie respirația, potențial imens, dar și nevoie de dezvoltare reală, de atenție și de investiții”, a spus ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, pe .

În ședința de vineri, 31 octombrie, Guvernul a adoptat hotărârea prin care orașul Novaci, județul Gorj, devine stațiune turistică de interes național. Totodată, au fost atestate ca stațiuni turistice de interes local anumite localități sau zone și a fost actualizată Anexa nr. 5 la HG nr. 852/2008, care stabilește normele și criteriile de atestare a stațiunilor turistice.

„Ca om din Novaci, pentru mine, este o emoție suplimentară să fi putut pune semnătura pe această hotărâre de guvern, prin care întreg orașul devine singura localitate din județ stațiune turistică de interes național”, a mai adăugat Radu Miruță.

Ce beneficii aduce această decizie

Novaci și Rânca vor avea acces prioritar la finanțări guvernamentale și europene pentru dezvoltare turistică și infrastructură modernă. Proiectele de infrastructură vor primi prioritate, iar atractivitatea zonei pentru investitori va crește semnificativ în următorii ani.

În plus, stațiunea va beneficia de promovare națională și internațională, și susținând economia locală în mod concret și durabil. Comunitatea locală va avea un nivel de trai mai ridicat, iar turismul românesc va fi consolidat prin această hotărâre.